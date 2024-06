ALBANIJA PARALISANA ZBOG FUDBALA! Evropa bruji o SKANDALU uoči Evropskog prvenstva, od Rame se traže HITNI ODGOVORI

"Evropsko prvenstvo je paralisalo Albaniju", objavio je španski "AS" u analizi trenutne političke situacije u južnom susedu Srbije.

Navedeno je da tamošnji parlament neće zasedati 10 dana tokom Evropskog prvenstva, jer će mnogi poslanici putovati na EURO 2024.

Albanija će u Dortmundu, Hamburgu i Dizeldorfu igrati protiv rivala iz "grupe smrti", Italije, Hrvatske i Španije i to je u ovom trenutku parlamentarcima u toj zemlji bitnije od bilo čega. Na tribinama se očekuje bar 50.000 Albanaca, među kojima će većina biti "lokalci", koji žive u Nemačkoj, ali će očigledno i broj navijača iz matice biti značajan.

Albanski parlament zato je navodno promenio svoj plan i prema pisanju tamošnjih medija mnogi od 140 narodnih poslanika putovaće u Nemačku, a neki će ići i kolima, pa zato neće biti sednice u četvrtak, kao i inače, već u sredu.

"Mnogi politički predstavnici gledaće utakmicu na tribinama stadiona Dortmunda (protiv Italije 15. juna) i to nije sve, jer će praktično isti parlamentarci ostati u Nemačkoj... To je izazvalo skandal među nekim predstavnicima opozicije, pa je prvi čovek Demokratske patije Gazment Bardhi tražio od parlamentarne većine i premijera Edija Rame da se izjasni o navedenim kršenjima procedure. 'Sreda je i rešili ste da tretirate skupštinu kao da je vaša lična prodavnica. Kao čelnik, moraćete da objasnite javnosti zašto je iskorišćen uvredljiv razlog da se sednica pomeri sa četvrtka na sredu. Imate obavezu, jer ako je put na Evropsko prvenstvo razlog, onda je to sramotan čin i distanciramo se od tog banalnog motiva", navedeno je u tekstu "AS-a".

Albanija drugi put učestvuje na Evropskom prvenstvu, na kojem je debitovala 2016. godine u Francuskoj.

Kurir sport / AS / Mondo

Bonus video:

00:30 Dva navijača upala na trening Srbije