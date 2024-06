ČIM KRENEMO NEŠTO DA MAŠTAMO, TO SE ZAVRŠI NESLAVNO Duljaj pred start EP jasno poručio: MANJE PRIČE, neka momci igraju svoju igru

Doskorašnji trener Partizana i proslavljeni reprezentativac naše zemlje, Igor Duljaj, izneo je svoja očekivanja pred start Evropskog prvenstva u Nemačkoj.

Duljaj je u razgovoru za "Informer" analizirao naše rivale, prokomentarisao je izbor igrača selektora Dragana Stojkovića Piksija, otkrio koja su njegova očekivanja od ove ekipe, ali i prisetio se ličnog iskustva sa Svetskog prvenstva 2006. u Nemačkoj.

"Znam da uvek svi govorimo "dajte samo da prođemo grupu". To se smatra kao veliki uspeh, ali moramo da budemo obazrivi. Manje priče, neka momci igraju svoju igru, kvalitet imaju, pa ćemo da vidimo dokle će da doguraju. Jedno je sigurno - svi koji su se plasirali na EP tu su s razlogom i to znači da nema lakih protivnika. Mi zato treba da ostanemo skromni i da budemo mirni u glavi", smatra Duljaj.

foto: Starsport©

Bivši reprezentativac prisetio se debakla na Svetskom prvenstvu u Nemačkoj. Očekivanja su tada bila velika, a vratili smo se pognutih glava.

"Otišli smo tada na turnir sa samo jednim primljenim golom u kvalifikacijama, a vratili smo se svi već znaju kako. Kakve su nas samo okolnosti pratile... Maltene nam se pola tima povredilo, ostali smo i bez najboljeg igrača u tom momentu Nemanje Vidića. Zato, pre svega, želim da sada budu svi zdravi. I sjajno je što nema neke velike euforije, već ekipa može da radi spokojno, u tišini. Čim mi krenemo da nešto maštamo, onda mediji i navijači počnu da nabijaju dodatni pritisak, a na kraju se to uglavnom završi neslavno", otrkio je Duljaj.

Osvrnuo se i na rivale Srbije u grupnoj fazi EP u Nemačkoj.

"Ma, s kim god da smo u grupi, bilo bi nam teško. Nama će najteže biti protiv Slovenaca, u to budite sigurni, a najlakše protiv Engleza, zbog mnogih stvari koje taj meč donosi sa sobom. Ne treba da gledamo na ono što je bilo u prošlosti. To što su Danci na minulom EP stigli do polufinala ili što su nas dobili u prijateljskom duelu sa 3:0, sada ne mora ama baš ništa da znači. Samo hrabro sa svakim".

Duljaj je otkrio i ko su najveći aduti naše reprezentacije.

"Dobro je poznato ko vodi glavnu reč i nastupa u najjačim evropskim ligama. To su Vlahović, Milenković, Tadić, Kostić... Mitrović i Sergej su u Saudijskoj Arabiji, ali su imali jako dobre sezone. Biće interesantno videti za koga će se selektor opredeliti kada bude morao da bira između igrača na nekim pozicijama. Biće mu baš nezgodno", kaže Duljaj.

Osvrnuo se i odbranu Srbije, koja je po mnogima najslabiji deo tima.

"Uh, odlično znam kako je kada se često primaju golovi. Stalno govorim da odbrana kreće od napadača, a ako jedan zakaže u toj mašineriji... Nije bilo nešto mnogo vremena za uigravanje, ali srpski igrači se već dobro poznaju. Nadam se da su izvukli pouke iz prethodnih mečeva, da će obratiti pažnju na detalje i da će uspeti da drže koncentraciju na visokom nivou svih 90 minuta", kaže doskorašnji trener Partizana.

Kurir sport/Informer

01:24 Piksi se obraća naciji pred Euro