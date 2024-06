ŠPANIJA SA VELIKIM AMBICIJAMA U NEMAČKOJ, KAPITEN MORATA PORUČUJE: Želimo da ispišemo istoriju i OSVOJIMO Euro!

Fudbalska reprezentacija Španije sprema se za početak Evropskog prvenstva u Nemačkoj.

"Crvena furija" nalazi se u "grupi smrti" sa Hrvatskom, Italijom i Albanijom i nema sumnje da nas očekuju fantastični mečevi na startu.

Prvi meč na turniru Španci će igrati sa "vatrenima" u subotu, a kapiten selekcije sa Pirinejskog poluostrva Alvaro Morata izneo je svoja očekivanja pred takmičenje.

- Hrvatska zna da da se takmiči, to je njena glavna vrlina. Oni godinama dolaze do završnica svih takmičenja. Fudbaleri Španije su motivisani, a onda će da bude teško i jednima i drugima - rekao je igrač Atletiko Madrida za španski As.

Španije je jedan od reprezentacija koja se nalazi u užem krugu favorita na najvećoj evropskoj smotri.

- Dres Španije implicira da se nalaziš među favoritima. Igraćemo sa puno želje i zanosa. Možemo da igramo sa svima i da ispišemo istoriju. Put do vrha je dug i težak, ali svi želimo da ovaj put osvojimo EP - jasan je Morata.

