LUKA JOVIĆ OTVORIO DUŠU PRED EURO! Pričao o svom nadimku, Vlahoviću, Mitroviću... "Srpski Falkao sam postao zbog Zvezdana Terzića"

Fudbalska reprezentacija Srbije u nedelju od 21 čas igra prvu utakmicu na Evropskom prvenstvu i to protiv Engleske. Pred ovaj duel, za sajt FSS dušu je otvorio Luka Jović.

Za početak, govorio je o tome kako je dobio nadimak "srpski Falkao".

Pa jeste, taj nadimak mi je dao generalni direktor Crvene zvezde, Zvezdan Terzić. Stilom igre sam podsećao na njega, imali smo istu "kosicu", otprilike sam pokušavao neke situacije da rešavam kao on. To je ostalo i dan-danas. On je jedan od igrača od kojih sam mnogo toga naučio gledajući ga.

Zatim se osvrnuo na napadače u reprezentaciji Srbije:

- Ja bih pre rekao da smo pre mogli da se pohvalimo sa defanzivcima, ali sada u ovom trenutku, tu su Duci, Mitar, neki mladi momci poput Ratkova, Joveljića, da ne nabrajam dalje, talentovani momci, Mitar je tu i najstariji od nas. Imali smo prilike da učimo od njega za vreme reprezentativnih okupljanja. Imao je fantastičnu prošlu sezonu, isto kao i Dušan Vlahović u Juventusu. Mislim da zaista dopunjujemo jedni drugog i da smo u službi tima maksimalno iskorišćeni.

Govorio je i o razlikama između njega, Vlahovića i Mitrovića.

- Pa, iskreno, mislim da je Mitar što se tiče završnice, da je on "paker", koji iskorišćava šanse, dobar je u vazduhu, Duci voli da traži prostor, ima jako dobru levu nogu, a ja sam neko ko voli da igra u formaciji sa dva napadača, da imam slobodu da mogu da se krećem i zadovoljstvo mi je što igram sa njima. Kada igram sa njima, lepo mi je na terenu.

Ali i o ofanzivnom stilu igre naše reprezentacije pod vođstvom selektora Dragana Stojkovića Piksija.

- Ja sam neko kome odgovara formacija sa dva napadača, proslavio sam se u ovoj formaciji u Frankfurtu, kao što svim napadačima odgovara ofanzivan stil, tako i meni. Više je situacija da se postigne gol i nadam se da ćemo nastaviti da igramo u ovom sistemu.

Zatim se dotakao i duge pauze pošto Srbija na Euru nije bila 24 godine.

- Dugo nismo bili na Evropskom prvenstvu, bilo je par situacija kada smo mogli da se plasiramo, gde druge okolnosti nisu pomogle. Sada smo tu i zaslužujemo. Očekivanja su da prođemo grupu i da odemo što dlaje u takmičenju, mislim da imamo kvalitet za to. Ali jednostavno, ovo je turnir gde se igra u nokaut fazi jedna utakmica i sve je moguće.

Za kraj, govorio je i o grupi u kojoj se "orlovi" nalaze.

- Dobili smo jaku grupu. Englezi su među prvim favoritima da osvoji titulu, sa jakim individualcima, a Danska i Slovenija možda i najmanje odgovaraju našem stilu igre, jer igraju čvrst i agresivan fudbal. Tako da, mislim da će od druge utakmice zavisiti naš plasman u grupi. Daćemo maksimum da pobedimo sve i da prođemo dalje - zaključio je Jović.

BONUS VIDEO:

00:45 Trening Srbije u Augzburgu