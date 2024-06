ČEKIĆARI DOVELI BRAZILCA: Giljerme potpisao petogodišnji ugovor sa Vest Hemom

Dosadašnji fudbaler Palmeirasa Luis Giljerme potpisao je petogodišnji ugovor sa Vest Hemom.

Brazilski 18-godišnji fudbaler prvo je pojačanje trenera Đulena Lopetegija, koji je prošlog meseca preuzeo Vest Hem.

Giljerme će od petka postati fudbaler Vest Hema, kada zvanično počne letnji prelazni rok u Premijer ligi, a transfer je vredan 25,5 miliona funti, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

"Veoma sam srećan što potpisujem za Vest Hem, klub koji veruje u moj rad", rekao je Giljerme za klupski sajt.

Giljerme je prošle godine kao 17-godišnjak debitovao za Palmeiras i odigrao 24 utakmice, uključujući i ove sezone u Kupu Libertadores.

On je igrao za reprezentaciju Brazila uzrasta do 17 i do 20 godina.

Giljerme je rekao da se njegovoj porodici dopao projekat koji im je predstavio londonski klub i da veruje da može mnogo da nauči od Lopetegija, koji je na klupi zamenio Dejvida Mojsa.

"Premijer liga je najbolja liga na svetu. Verujem da ću ovde mnogo napredovati sa svima u Vest Hemu, što je ključno za moj razvoj", dodao je Giljerme.

