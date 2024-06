DULJAJ SE ZAPITAO OKO SASTAVA SRBIJE: Ne mešam se selektoru, ali ako je bilo mesta za igrače iz Zvezde i TSC-a, onda...

Bivši trener Partizana Igor Duljaj rekao je da mu je žao što na konačnom spisku " Orlova " za Nemačku nije bilo mesta za dva igrača crno-belih golmana Aleksandra Jovanovića i napadača Sameda Baždara.

''Žao mi je zbog Ace, kojem se isto dešava kao i pred Mundijal u Rusiji, a branio je cele sezone fenomenalno. Smatram da, ako su se pozivali momci iz Superlige i ako ima mesta za igrače iz Zvezde i TSC-a, onda je moralo da bude prostora i za nekoga iz Partizana, rekao je Duljaj za "Informer" i dodao:

"Trebalo bi da se makar obrazloži zašto je Baždar bio na širem spisku, a zašto nije otišao na EP i koji su to kriterijumi uzimani u obzir. Niti pokušavam, niti imam pravo da se mešam u posao selektoru. Samo on zna kako mu je, jer svi gledaju u njega i uvek će biti pitanja, zašto ovaj, a ne onaj.S druge strane, Samed je mlad, možda ne bi imao minutažu, ali bi mu mnogo značilo da trenira i uči od asova kao što su Mitrović i Vlahović. Ipak je on zalog za budućnost'', izjavio je Duljaj.

Kurir sport