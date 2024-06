ŠOKANTNA ISPOVEST EMIRA KUSTURICE: Gledao sam kako Maradona SA KOKAINA IDE NA ALKOHOL i kako pije, pije, pije...

Srpski reditelj, Emir Kusturica, prisetio se lika i dela Dijega Maradone, jednog od najboljih fudbalera svih vremena.

Kusturica je bio gost emisije "Sportlajt", a deo emisije posvećen je Argentincu o kojem je snimio film.

"On je bio stopostotno sinteza uspešnog čoveka iz sirotinjskog kraja koji je tu svoju dužinu nogu i tu proporciju pretvorio u jednu vrstu harlema. I šta se onda desilo? Onda se desilo, kao sa našim glumcima – čim nisu na sceni, oni ili piju ili se razvaljuju drogom jer postignu sve što im je nadohvat ruke, postaju slavni. On je živeo u toj slavi. Međutim, u toj slavi nije izdržao praktično ono što je na neki način i prirodno. On je već sve golove dao. Ali, odjednom je osetio kako je publika deo njegovog krvotoka pa se on njoj obraća sa plačem, pošto je uzimao mnogo droge, pa joj priznaje na stadionu od 100.000 da je on loš čovek, da se kaje...", rekao je Kusturica i nastavio:

"Ja mislim da je najveći deo ludila, prvo njegov izgled. Kada bi pravili "pablik persone" prošlog veka on bi uz Merlin Monro bio prvi ukras oslobađanja jedne vrste energije. Ali ja mislim da je ta sklonost da pokaže i da propada – da su ga ljudi zavoleli. I onda je upao u tu fazu čišćenja u kojoj sam ja dve godine sa njim provodio i manje-više sretao ga frekventno svaki mesec i gledao kako postepeno sa kokaina ide na alkohol. I kako pije, pije, pije i kako na kraju ulazi u fazu u kojoj dolazi poslednji čin njegovog života, kao rekovalescent se pojavljuje na crvenom tepihu".

"Dao mi je sve svoje intimne materijale koje sam ja ugradio u film. Zavoleo me kao brata. Bilo je teško sarađivati sa njim. Kao što je neuhvatljiv bio na terenu, tako je i u životu. Dođeš u kafanu u koju on ide, on izađe na drugu stranu sa nekom k*rvom...".

