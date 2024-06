ZLATKO DALIĆ POSLE DEBAKLA HRVATSKE: Ovo je ružan poraz, delovali smo nemoćno

Selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić izjavio je da je njegova ekipa delovala nemoćno protiv Španije i da je zasluženo poražena na početku Evropskog prvenstva.

Fudbalska reprezentacija Hrvatske izgubila je danas od selekcije Španije sa 0:3, u utakmici prvog kola Grupe B Evropskog prvenstva.

"Nismo izgledali dobro i moramo da čestitamo Špancima. Ovo je težak poraz, ali i zaslužen, jer nismo bili na nivou. Igrali smo bez energije i agresivnosti, posebno na početku utakmice", rekao je Dalić, prenosi agencija Hina.

On je naveo da se njegov tim kasnije sredio, da je imao i posed i "neku igru", ali da je onda usledio prvi gol Španaca.

"I to se dogodilo posle naše netipične greške, kod našeg otvaranja. Ono što je najgore u svemu što smo kod 0:2 primili i treći gol, posle prekida. To je bio samo odraz naše dekoncentracije... Dali smo Špancima mnogo vremena i prostora, a to se kažnjava. Ovo je ružan poraz, delovali smo nemoćno", rekao je Dalić.

"Šteta, lako smo primali golove i nikako nismo mogli da se vratimo u utakmicu iako smo imali svoje šanse. Imamo još dve utakmice, fokus prebacujemo na Albaniju i Italiju. Moramo da tražimo pobede", zaključio je selektor Hrvatske.

Fudbaleri Hrvatske će u drugom kolu igrati protiv Albanije.

(Beta)

