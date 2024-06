NOVI UGOVOR ZA NESUĐENOG REPREZENTATIVCA SRBIJE: Pavlović u Bajernu do 2029. godine!

Nemački fudbaler srpskog porekla Aleksandar Pavlović produžio je ugovor sa Bajernom iz Minhena do 2029. godine, preneo je danas nemački klub.

Ovaj 20-godišnjak je u Bajernu od svoje sedme godine, a njegov prethodni ugovor sa Bavarcima trebalo je da istekne 2027. godine.

"Rođen je u Minhenu, karijeru je počeo u Bajernu i stigao je do vrha. On je savršen primer kako da se napreduje do najvišeg nivo. Želimo da Aleks postane budućnost našeg tima", izjavio je član sportskog odbora Bajerna Maks Eberl.

Pavlović se našao i na spisku igrača Nemačke za Evrospko prvenstvo koje je u toku, ali je zbog bolesti morao da propusti to takmičenje.

Njega je na prvenstvu zamenio Emre Džan.

Kurir sport/Beta

