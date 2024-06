"ORLOVI" NA SKENERU KURIRA: Pavloviću, tako se gine za Srbiju! Vlahović od očaja do sjaja, evo ko je TOTALNO PODBACIO!

Fudbalska reprezentacija Srbije završila je prvu utakmicu na Euru u Nemačkoj, a na skeneru Kurira našli su se svi igrači koji su dobili šansu u porazu od Engleske (1:0).

Predrag Rajković: 7

Nemi posmatrač utakmice u prvom poluvremenu, ali kada je trebalo - bio je na visini zadatka. Kod gola nije mogao apsolutno ništa, a prvu odbranu imao je u 56. minutu kada je Aleksander Arnold šutirao s distance. Siguran prilikom centaršuteva, dobra igra nogom, a onda i skinut zicer Kejnu... Iskoristio je šansu koju je dobio na pravi način.

Miloš Veljković: 6.5

Čvrst u duelu, izuzetno borben, kao i ostatak tima. Imao je nekoliko zapaženih intervencija i ostavio je dobar utisak.

Nikola Milenković: 6.5

Bleki Milenković je poput Veljkovića odigrao dobro, čvrsto i pametno. Dobio mnogo duela sa protivničkim napadačima i ako nastavi u ovom ritmu Srbija ne treba da brine za defanzivu.

Strahinja Pavlović: 7.5

Zakasnio da ispravi propust Filipa Kostića kod jedinog gola Engleske, ali ne može mu se apsolutno ništa zameriti. Imao možda i najveću želju, pokazao neverovatnu hrabrost, te dobio brojne duele protiv daleko bržih fudbalera, pre svega Bukaja Sake. Popularni Kalaba bio je jedan od najboljih pojedinaca Srbije na ovom meču, možda čak i najbolji. Pavloviću, tako se gine za Srbiju! Svaka čast!

foto: Nemanja Nikolić

Andrija Živković (do 74. minuta): 6

Nadskočio ga je Belingem kod gola Engleza, pa definitivno veći deo krivice za vođstvo i jedini pogodak našeg protivnika ide njemu na dušu. Umalo se iskupio kada je oduzeo loptu Englezima u 20. minutu i uposlio Mitrovića, ali Srbija ipak nije stigla do izjednačenja. Tada kao i da se probudio, te je bio jedan od konkretnijih u napadu. U finišu ga je zamenio Birmančević koji je ostavio sličan utisak.

Nemanja Gudelj (do 46. minuta): 5.5

Borio se, imao više defanzivnih nego ofanzivnih zadataka, zaradio žuti karton i zbog toga je verovatno zamenjen. Kada se daje konačna ocena - ni na nebu, ni na zemlji.

Saša Lukić (do 61. minuta): 6

Odličan, sve do završnog pasa. Tada se gubio Lukić i nije pronalazio prava rešenja te zbog toga ne može da dobije veću ocenu.

Sergej Milinković-Savić: 5.5

Jako tanko... Imao je par pokušaja, ali ovo nije ni bleda senka onog Sergeja koji je godinama bio jedan od najboljih igrača Serije A i među najtraženijim fudbalerima u gotovo svakom prelaznom roku. Uz Kostića najslabiji pojedinac "orlova".

Filip Kostić (do 43. minuta): 5.5

Izgubljen i u odbrani i u napadu. Saka mu je napao leđa i ispao je kao početnik kod prvog gola Engleza.

U ofanzivi se trudio, ali nekonkretno, s viškom dodira i puno grešaka. Zatim je zaradio i povredu, te je napustio igru sa suzama u očima pred kraj prvog poluvremena. Videćemo da li će uspeti da se oporavi za mečeve koje slede.

Dušan Vlahović: 6.5

Od očaja do sjaja! U prvom poluvremenu izgubljen, jedan od najslabijih u timu Srbije. Nekako je uvek donosio pogrešne odluke - kada je trebalo da doda on je držao loptu ili šutirao, kada je trebalo da dribla on je pogrešno dodavao... U drugom se probudio, krenuo da igra fenomenalno, ali nije imao sreće da postigne pogodak. Ako zadrži nivo igre iz drugog dela Srbija definitivno može da očekuje golove od njega.

Aleksandar Mitrović (do 61. minuta): 6.5

Imao priliku u 20 minutu, ali nije pogodio okvir gola Pikforda. Zatim imao još jednu šansu kada je Srbija možda i oštećena za jedanaesterac. Nije bilo loše, ali može i bolje. Verujemo da će i biti!

Filip Mladenović (od 43. minuta): 6.5

Ušao umesto povređenog Filipa Kostića i već posle minut, dva na terenu uneo svežinu i poremetio Engleze. Borio se, trčao, probijao, centrirao. Dobra partija Mladenovića!

Ivan Ilić (od 46. minuta): 6.5

Zamenio Gudelja na startu drugog poluvremena i odigrao je odlično. Čvrst u odbrani, konkretniji od Gudelja u napadu. Dobra izmena Dragana Stojkovića Piksija.

Luka Jović (od 61. minuta): 5.5

Nije napravio razliku kada je ušao u igru. Bez prilike, slabiji od Aleksandra Mitrovića.

Dušan Tadić (od 61. minuta): 6

Iznenađenje je bilo što ga nismo videli od prvog minuta, ali je selektor Dragan Stojković Piksi otkrio da je namerno želeo da ga poštedi. Uneo je kreaciju u igru "orlova", izgledalo je to dobro, ali svi znamo da Tadić može i daleko bolje. Priliku za tako nešto imaće već u četvrtak protiv Slovenije.

Veljko Birmančević (od 74. minuta): 5.5

Imao je veliku želju, ali nije uspeo da je usmeri na dobar način. Ruku na srce, nije imao ni puno vremena na terenu. Ipak, njegovo vreme tek dolazi, pa mu moramo pružiti podršku.

Dragan Stojković Piksi: 6.5

Iznenadio je i Engleze, ali i polovinu Srbije sastavom na početku meča. Malo je falilo da uspe da odmori Dušana Tadića, a da izvuče povoljan rezultat protiv jednog od glavnih favorita za osvajanje Evropskog prvenstva. Svesno je rekao igračima da daju loptu Englezima i to mu se može zameriti, posebno imajući u vidu kako je Srbija odigrala drugo poluvreme. Šta god da je rekao igračima u pauzi - neka ponovi i protiv Slovenije i Danske! Jer je Srbija iz drugog poluvremena ono što čitava država želi da vidi!

BONUS VIDEO:

02:56 Tuča u Gelzenkirhenu