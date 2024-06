PIKSI ZBOG TADIĆEVE IZJAVE OSTAO BEZ TEKSTA NA KONFERENCIJI: Selektor Orlova ŠOKIRAN: "Uh, to nije dobro ako je to rekao"

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi obratio se novinarima nakon poraza od Engleske u prvom kolu grupne faze Evropskog prvenstva.

Kapiten Dušan Tadić danas je ušao u igru sredinom drugog poluvremena.

"Teško sam podneo odluku da ne igram od početka. Samtram da sam najbolji igrač ovog tima, lider, bez lažne skromnosti. Ali ako je selektor odlučih da igram 30 minuta ja to poštujem", rekao je Tadić za RTS posle meča.

To je bio povod za prvo pitanje koje je postavljeno našem selektoru:

- U, to nije dobro ako je to rekao, to je bila moja odluka iz taktičkih razloga, želeo sam ga sa svežim nogama u drugih 45 minuta, radi se o taktici, ništa drugo - rekao je Piksi, da bi u nastavku smirivao strasti i rekao da nema nikakve bure i tenzije:

- Kakva bre bura, dajte bre ljudi. Taman posla. Neće biti bure oko kapitena. Moja odluka, moje viđenje situacije. Nema nikakve polemike oko toga. Ja donosim odluke, ja sam taj koji je na tom mestu. Nema tu prostora za polemisanje.

Osvrnuo se potom Piksi na utakmicu.

- Mislim da je bila utakmica jako kvalitetna, sa obe strane, izuzetno jak tim Engleske, ali Srbija je pokazala fudbal kakavim težimo, mislim da smo pokazali ono što smo želeli, da izmenama dovedemo u normalu situaciju, da Englezi budu ti koji će se braniti, ponosan sam na igrače, mnogo kilometara su pretčali, ali u fudbalu je tako, idemo dalje.

Uprkos dobroj igri u drugom poluvremenu, Piksi nije zadovoljan rezultatom.

- Nisam zadovoljan rezultatom, ali Bože moj, imamo vreme da se odmorimo, sutra ćemo imati lagani trening jer se vraćamo u 5 ujutru u Augzburg.

Filip Kostić morao je danas nešto ranije da napusti igru zbog povrede, a o tome je pričao i selektor Srbije.

- Pretpostavljam da su u pitanju ligamenti. Ne mogu da govorim sa sigurnošću kada još uvek ne znam. Više ćemo znati sutra.

Srbija je danas sa dva napadača napala favorizovanu Englesku.

- Ono što sam rekao, to obećanje sam i održao. Da ćemo igrati otvoren fudbal i probati da postignemo gol. Nismo uspeli u tome, ali je njihov angažman bio odličan. Nije lako igrati protiv Stounsa i ekipe. Šteta što nismo uspeli da postignemo gol. Sa strane angažovanja, htenja i motivacije čista desetka. Borili su se odlično.

