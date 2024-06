UEFA PROBILA DNO! USPELI NEZAMISLIVO - DA NAPRAVE NAJGORI EURO U ISTORIJI FUDBALA: Gledam i ne verujem šta se dešava u Nemačkoj...

foto: Kurir

Posle onog rasula u Minhenu na otvaranju EURO, pomislio sam - gore ne može! A, onda se desio Gelzenkirhen.

Za početak UEFA i njihova organizacija koja više ne zaslužuje ni ocenu nula. Oni su uspeli da probiju i dno i završe daleko ispod nule. Nesposobnost pokazuju na svakom koraku. Izdavali su pogrešne akreditacije, napravili cirkus u kojem su vraćali ljude nekoliko puta zbog sopstvenog nemara i posle šest dana borbe sa samim sobom uspeli su da srede toliko komplikovanu stvar zvanu - parče papira s kojim se ulazi na mečeve, treninge... Borba bila, ali UEFA rešila. A, kada je to herojski rešila došli smo do druge faze. Čekanje dva sata po kiši kako bi uopšte pristupio zoni stadiona. Ovo što su smislili organizatori graniči se sa ludilom - na isti ulazi ulaze vlasnici tv prava, novinara i osoblje. I to na jedan jedini ulaz! Primera radi, u Kataru ih je bilo 30. Svako je naravno i pokisao u tom periodu čekanja u sumanutom redu.

Da se samo vratim dva dana unazad. UEFA tada omogućava novinarima da izaberu pozicije sa kojih žele da prate meč. To rade na izuzetno pošten način. Napravili su 6 prioritetnih grupa i svaki ima različit termin izbora. Grupa 1, u kojoj sam se nalazio, ima prioritet, pa počinje u 12.00 izbor. Sistem na kojem se vrši odabir mesta nije radio novinarima iz Srbije sve do 12.20 kada je konačno bio moguć pristup istom. Do tada - Englezi su zauzeli apsolutno sve "krštene" pozicije. Nama je ostao poslednji red na celom stadionu. Pa, baš pošteno od UEFA. Potvrđuju svoju parolu na ovom EURO da smo svi ujedinjeni oko fudbala. Doduše, neki su ujedinjeni malo više. Bitno da su lažnog novinara iz lažne države stavili na teren ispred srpskih navijača. To je verovatno neka specijalna prioritetna grupa.

Sve ovo je samo jedna kap u moru sramotne organizacije o kojoj mogu da napišem roman. Podbacili su na svakom koraku. Na gotovo svako pitanje dobijem odgovor u vidu "sleganja ramenima". Čak i banalne stvari su uspeli da zakomplikuju. Navijači su bili u šoku kada su morali da idu dva puta u red na poluvremenu prilikom kupovine hrane i pića. Jedan red za hranu, a drugi za piće. Ako želiš da sačekaš u oba - kasniš na drugo poluvreme. Zamislite: Ne dozvoljavaju da odjednom uzmete i hranu i piće?! Pa, genijalno. Još genijalnije je što 2024. godine na Evropskom prvenstvu u pojedinim toaletima stadiona nemaju sapune?!

Nemačka? Posebna priča. Živeo sam gotovo dve godine u ovoj državi u periodu 2017. do 2019. godine. Ovo danas?! Nije ista država. Vozovi kasne, sobu u hotelima ne uspevaju da srede do dolaska gostiju jer nema dovoljno osoblja, metro stoji čim ima malo više ljudi... Da mi je neko pričao da će za Nemačku biti problem organizacija bilo kog sportskog takmičenja - moj odgovor bi bio "ha, ha". Sada mogu samo u neverici da vidim koliko koraka unazad su otišli Nemci posle svih ovih svetskih haosa u vidu korone i ratova.

