"AKO SE NE POSVAĐAMO, IDEMO U DRUGU FAZU" Istina o Tadiću i Stojkoviću... Ovo je CRVENA LINIJA: Pobedite EGO i pobedićemo Slovence

Umesto da se posle meča bavimo analizom viđenog na "Šalke areni" kapiten Srbije nam je servirao burnu izjavu zbog koje je utakmcia pala u drugi plan. Po ko zna koji put pokazujemo da smo sami sebi najveći rivali. Dušan Tadić je posle utakmice "ispalio":

- Lider sam, kapiten, mislim da sam najbolji igrač ovog tima. Naravno da mislim da je trebalo da počnem - glasile su reči koje su izburkale duhove.

Dok su neki bili oduševljeni šta čuju, svako kome je stalo do uspeha reprezentacija bio je u neverici. Da kapiten ovako priča javno posle meča?! Da jedan fudbaler izjavi: Ja sam najbolji igrač u timu... (ne sećam se kada smo to čuo od bilo kog fudbalera). Da igrač preko medija ulazi u bilo kakvu polemiku sa selektorom oko toga da li je trebalo da igra? Da je važnije od rezultata reprezentacije to da li je neko na terenu bio 30 ili 90 minuta?

Dušan Tadić je morao da prihvati bez ikakvog pogovora odluku selektora! Bez ijedne jedine reči. I tu je kraj svake priče o njegovoj izjavi koja je neprimerena i nepotrebna.

Dragan Stojković je pogrešio u odluci da ostavi Dušana Tadića na klupi. Da, pogrešio je. Poslednji igrač koji je trebalo da počne meč sa klupe za rezerve je upravo Tadić. Uostalom, bezidejno i loše prvo poluvreme je to i potvrdilo. Boljeg od njega - nemamo. Taktička ideja bez njega u timu se pokazala kao jako loša. Totalno nepotreban eksperiment kad mu vreme nije.

Sada je važno da se situacija vrati tamo gde joj je i mesto. U svlačionicu državnog tima. Da se svi problemi, ako ih uopšte ima, momentalno reše. Nismo valjda toliko neinteligentni da dozvolimo da se svađamo pred utakmicu koja nam rešava sudbinu na EURO, a gde imamo velike šanse da pobedimo. Do meča sa Slovenijom ostala su samo tri dana. Ajde pamet u glavu. Zar da opet padamo na istim stvarima? Ako pobedimo ego, sasvim sigurno pobedićemo i Slovence!

