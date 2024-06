TO SE NE RADI! Mijatović BEZ DLAKE NA JEZIKU o izjavi Tadića: Njegove reči mogu da NALJUTE SELEKTORA i naprave negativnu energiju!

Legendarni reprezentativac Jugoslavije, Predrag Peđa Mijatović, analizirao je utakmicu protiv Engleske, prokomentarisao zapaljivu izjavu kapitena Dušana Tadića i istakao da je naredni meč ključan za Srbiju.

Podsetimo, Srbija je doživela poraz od Engleske (1:0) u prvom meču Grupe C na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj.

Gostujući u emisiji "Uranak" na televiziji K1 Mijatović je rekao da je reprezentacija Srbije izgledala kompletnije nego ranije.

"Reprezentacija Srbije je ostavila dobar utisak kao ozbiljan tim koji je prevazišao probleme koji su možda postojali u kvalifikacijama i na Svetskom prvenstvu u Kataru. Mislim da je to sad potpuno drugačiji tim, s većom željom. Istina je da je na sinoćnjoj utakmici početak srpske reprezentacije bio dosta skroman zbog velikog poštovanja prema Engleskoj, koja važi za jednog od favorita na ovom Evropskom prvenstvu", rekao je Mijatović, prenosi Tanjug.

Mijatović smatra da je stekao utisak da su naši igrači i stručni štab očekivali više od Engleske i da su nakon primljenog gola shvatili da Englezi imaju loš dan.

"Oslobodili smo se, uz nekoliko korekcija koje je napravio Piksi u drugom poluvremenu, što je izgledalo sasvim pristojno. Jedino negativno je rezultat, ali smatram da bi remi bio realan rezultat. Videli smo u fudbalu mnogo puta da bolji rival u tom trenutku izgubi utakmicu. Utisak je pozitivan.

Meč protiv Slovenije je najbitniji na ovom prvenstvu, smatra proslavljeni as.

"Mislim da protiv Slovenije moramo da ostvarimo dobar rezultat. Pobeda bi bila odlična, ali ne smemo izgubiti, jer postoji i treća utakmica koja nam daje šansu da se plasiramo u drugi krug", rekao je Mijatović.

"Slovenija je naša finalna utakmica na Evropskom prvenstvu. Protiv Slovenije bi trebalo promeniti stil igre, ali i tim koji će izaći na teren. To su neke odluke o kojima bi selektor trebalo da razmišlja sa stručnim štabom", dodao je legendarni fudbaler.

foto: Nemanja Nikolić

Nekadašnji kapiten reprezentacije se osvrnuo i na izjavu aktuelnog kapitena Dušana Tadića.

"Pošto sam bio igrač, znam kako može da se oseća igrač koji je kapiten i lider, da li je najbolji ili ne, to je stvar ukusa. On je izvanredan igrač. Taj neki protest je potpuno normalan, ali ne može se iskazati na takav način", dodao je Mijatović.

On je istakao da su na ovakvim takmičenjima najbitniji sklad i atmosfera u ekipi.

"Takva izjava ne samo da može da naljuti stručni štab, već može i da napravi negativnu energiju prema javnosti. To su stvari koje se rešavaju, ali bi trebale da ostanu interne. Po meni ne bi trebalo to da bude neki veliki problem, s obzirom da znamo koliko je Tadić važan i koliko je uradio za ovu reprezentaciju i to apsolutno ne znači da Tadić neće biti starter na narednoj utakmici. To treba ostaviti po strani i skoncentrisati se na ono što najbitnije, a to je dobra atmosfera i da se napravi dobar rezultat", poručio je Mijatović.

Kurir sport/J.M/K1/Tanjug

