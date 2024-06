BEZ DUŠANA TADIĆA NA TERENU: Igrači koji nisu počeli meč trenirali, KAPITEN nije bio među njima! (VIDEO)

foto: Kurir

Fudbalska reprezentacija Srbije vratila se u bazu u Augzburgu nakon poraza od Engleske 1:0 u svom prvom meču C grupe Evropskog prvenstva.

Orlovi su izašli na trening, a posebnu pažnju privukao je odnos kapitena Dušana Tadića i selektora Dragana Stojkovića.

Kapiten Dušan Tadić ušao je u igru sredinom drugog poluvremena meča sa Engleskom, a u izjavi posle meča bio je nezadovoljan minutažom.

- Teško sam podneo odluku da ne igram od početka. Smatram da sam najbolji igrač ovog tima, lider, bez lažne skromnosti. Ali ako je selektor odlučih da igram 30 minuta ja to poštujem - rekao je Tadić za RTS posle meča.

To je bio povod za prvo pitanje koje je postavljeno našem selektoru Draganu Stojkoviću na konfernciji za medije:

- U, to nije dobro ako je to rekao, to je bila moja odluka iz taktičkih razloga, želeo sam ga sa svežim nogama u drugih 45 minuta, radi se o taktici, ništa drugo - rekao je Piksi, da bi u nastavku smirivao strasti i rekao da nema nikakve bure i tenzije:

- Kakva bre bura, dajte bre ljudi. Taman posla. Neće biti bure oko kapitena. Moja odluka, moje viđenje situacije. Nema nikakve polemike oko toga. Ja donosim odluke, ja sam taj koji je na tom mestu. Nema tu prostora za polemisanje - zaključio je selektor Srbije.

Ono što je iznenadilo je da Tadić nije tu na početku treninga. Fudbaler koji nisu nastupili sinoć, kao i izmene su se uredno zagrevali, ali nije bilo kapitena!

Tadić je ipak u grupi fudbalera koji su sinoć bili starteri, a rade trening oporavka u teretani!

