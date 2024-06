SPREMNIJI SAM OD TADIĆA, ZAPIŠITE SLOBODNO! Rajković "potkačio" kapitena Srbije

foto: Kurir

Golman Srbije Predrag Rajković razgovarao je sa medijima dan posle poraza od Engleske u prvom meču na Evropskom prvenstvu.

Srbija se vratila u svoju bazu u Augsburg gde će odraditi prvi trening pred meč sa Slovenijom u četvrtak.

Golman Srbije nije zadovoljan zbog poraza ,ali jeste utiskom koji su Orlovi ostavili protiv favorizovanog rivala.

" Odigrali smo dobar meč,pogotovo drugo poluvreme, imali smo posed, falio je završni pas. Englezi su jaki, čvrsti primili smo nesrećan gol, ostaje žal videli smo da nisu bauk. Bolje da smo primili pet golova nego izgubili ovako Verujemo u dobar rezultat protiv Slovenije i Danske i plasman u osminu finala.

Upitan jwe i koga bi voleo u u eventualnom finalu.

"Pa eto Engleze da im se revanširamo za ovaj poraz",

Prokomentarisao je kroz šalu i i situaciju sa Dušanom Tadićem koji je poručio da je najbolji igrač u timu.

"Mogu samo da kažem da sam ja spremniji od Dušana Tadića fizički. Šalim se, super je atmosfera, vruća glava možda, ali generalno je dobra atmosfera, ne bih ja pričao o tome, spremamo se za Sloveniju i to je to. Zapišite da sam spremniji od Dušana Tadića, neće se on naljutiti - poručio je Rajković.

Poslušajte šta je još rekao golman Srbije

04:14 Rajković pred trening Srbije

