BRĐANI UPALILI MOTORE, MATIJAŠEVIĆ PRIČAO O BROJNIM TEMAMA: "Ponovo je isti cilj, nadam se da ćemo i ove godine igrati lep fudbal"

Fudbaleri Čukaričkog počeli su danas pripreme za novu sezonu.

Šef stručnog štaba Goran Stanić izvršio je prozivku, na kojoj se pojavilo 28 igrača: Filip Samurović, Lazar Kaličanin, Nikola Mirković, Nemanja Tošić, Miladin Stevanović, Viktor Rogan, Miloš Cvetković, Vukašin Jovanović, Vojin Serafimović, Luka Subotić, Nikola Stanković, Guzman Koruho, Stefan Kovač, Sambu Sisoko, Mitar Ergelaš, Marko Docić, Igor Miladinović, Bojica Nikčević, Nemanja Milojević, Uroš Miladinović, Đorđe Ivanović, Slobodan Tedić, kao i omladinci: Lazar Stojanović, Veljko Mirosavić, Andrej Subotić, Stefan Mitrović, Luka Đorđević, Marko Arsović.

O planovima, ambicijama u novoj sezoni pričao je direktor Vladimir Matijašević, koji se najpre dotakao interesovanja Crvene zvezde za Cvetkovića, reprezentaciji Srbije, pojačanjima, tituli.

foto: FK Čukarićki / Ivica Veselinov

„Pred nama je najbitniji deo posla, oko dovođenja pojačanja, odlazaka“, rekao je na početku Vladimir Matijašević.

Ove godine ne igrate Evropu?

„Šta da radimo nije lako, ali nije ni smak sveta. Napravićemo neki rez. Sledeće godine nama je ponovo isti cilj, mada će biti još teže jer samo četiri kluba igraju Evropu. Cilj je isti, da li ćemo ga ispuniti, to ćemo videti“.

Vladimir Matijašević, istakao je da će se njegov klub ponovo boriti za Evropu, ali da nema šansu da dođe do titule.

„Nije realno da se borimo za titulu. Crvena zvezda i Partizan su favoriti. Tu je i Vojvodina koja se ozbiljno pojačava, kao i TSC. Mi nismo među kandidatima za prvo mesto“, iskren je Matijašević.

foto: FK Čukarićki / Ivica Veselinov

Da li vam je krivo što će ekipa ove godine izostati sa međunarodne scene?

„Ima nekih stvari koje su loše odrađene. Ne bih se vraćao na to. Iz iskustva znam da ćemo to što nije valjalo promeniti, a nadam se i da ćemo ove godine igrati lep fudbal“.

Na prvom treningu je preko 30 igrača, da li planirate da skratite spisak za Bled?

„Naravno. To ćemo rešiti u narednih sedam dana. Došli su nam Cvetković, Mirković i Tufegdžić. Vratio se Mirosavić sa pozajmice. Nadam se da će nam uskoro doći i levi bek. Čeka se papirologija sa Šarlotom i MLS ligom oko Diopa. Mislim da imamo dogovor“.

Odlučili ste da Goranu Staniću ukažete poverenje i u narednoj sezoni, da li ste zadovoljni njegovim radom?

„Ostao je Stanić, do kada će to biti zavisi od rezultata. Kao i kod svakog trenera. Nadam se da će imati rezultata, ali tako je to u trenerskom poslu. U direktorskom nije. Može i da se ostane i kad nema rezultata“.

Govorio je direktor „brđana“ i o utakmici reprezentacije Srbije.

„Ne bih pričao o Englezima, sada bih se više bazirao na Dansku i Sloveniju. Jednostavno oni su trkači i nemaju mnogo majstora. Ako istrčimo kako treba, verujem da ćemo proći tu famoznu grupu jer bi nam svima značilo. Nadam se da će ova utakmica sa Englezima dati samopouzdanje igračima, i da ćemo zabeležiti pobedu, ustvari ne jednu nego dve“, rekao je Matijašević.

foto: FK Čukarićki / Ivica Veselinov

Cvetković i Miladinović su bar se tako priča na izlaznim vratima, da li će konkretno mladi napadač u Crvenu zvezdu?

„Cvetković je trenutno na moru. Nije još došao. Što se tiče Crvene zvezde to je trenutno na čekanju. Cvetković trenutno odmara, ne želimo da ga uznemiravamo. Kad dođe onda ćemo razgovarati. Za njega osim Zvezde ima dosta priče iz Evrope i Amerike. Što se tiče Miladinovića, mislim da će napustiti klub ovog leta. To je za njegovo dobro, ali i za naše“.

Da li je Cvetkoviću skočila cena posle EP za kadete?

„Veću ponudu smo dobili za njega pre Evropskog prvenstva. Čak i da ne ode sad biće u januaru transfer, mada ne žurimo. On je mlad, nema još ni 18 godina“.

Gužva je priličan u napadu, tu su pored Cvetković, Pavkov, Tedić, Melo, Gomez, a slična situacija je i u odbrani?

„Nećemo imati šest napadača, biće ih do početka sezone trojica“.

Ako Cvetković ode, ko će još za njim?

„To ćemo videti. Želja Cvetkovića je da ostane u Čukaričkom. Nećemo sputavati njegovu želju. Što se tiče pozajmice u Crvenu zvezdu, ta opcija ne postoji“.

Defanzivci, tu je i Guzman zimsko pojačanje, šta će biti sa njim?

„Nije zadovoljio. Ne možemo da trpimo ako neko ne igra, ime i prezime ne igraju fudbal“.

foto: FK Čukarićki / Ivica Veselinov

Da li je tačno da i Brazilac Melo odlazi?

„Iskreno, mnogo ljudi je zvalo za Mela. Ipak, mi u njemu vidimo za budućnost. Hvala Šarlotu što su nam ga dali. Njegova cena će tek rasti. Ovo što se piše 1.300.000 to neka kupe od nekog drugog. Dečko vredi više i neće otići za taj novac. Bar dok sam ja tu“.

Šta će biti sa Docićem, Stevanovićem, ToŠićem?

„Tošić je imao dve ponude i nije ih prihvatio. Njima trojici svaka čast, ostaće, ako im izleti neka ponuda onda će otići. Ivanović ima dve godine ugovora. Docić tri, Stevanović godinu i po dana. To su sve dobri igrači, ali Čukarički sada pravi jedan rez“, zaključio je Matijašević.

1 / 22 Foto: FK Čukarićki / Ivica Veselinov

Kurir sport

