BORJAN NEĆE BRANITI ZA ZVEZDU! Evo ŠTA je Zvezdan Terzić rekao o njegovom statusu!

Generalni direktor Crvene zvezde, Zvezdan Terzić obratio se medijima na početku priprema fudbalera za novu sezonu.

Jedno od prvih pitanja ticalo se Milana Borjana koji nije bio na spisku igrača

foto: Nenad Kostić

- Mi smo pre nekoliko dana razgovarali sa Borjanom, ponudili smo mu određene opcije, ima ugovor na dve godine. Mi smo u obavezi, ponudili smo da to bude prelazak sa igračke karijere na jednu drugu funkciju, početak jedne druge karijere. Ja bih voleo da ostane u klubu, u ovom momentu se Glazer nametnuo kao izvanredno rešenje i Borjan nema potrebe da konkuriše za prvi tim. Za Glazera smo imali ozbiljne ponude i mi moramo da spremamo mlađeg golmana kao zamenu. Moramo dovesti golmana u nekoj perspektivi biti spreman. S Borjanom smo razgovarali i na putu smo da nađemo rešenje, do 30. juna ima obavezu po ugovoru u Slovanu, da bude njima na raspolaganju, imamo još 14 dana do tada, rešićemo situaciju - rekao je Zvezdan Terzić.

Kurir sport

BONUS VIDEO:

00:20 Piksi se pojavio četiri minuta posle početka treninga