"PIKSIJEVE REČI SU SVETINJA" Tadić ne treba javno da iskazuje nezadovoljstvo! Uživo iz Nemačke o aktuelnim temama vezanim za EURO!

Za dva dana fudbalska reprezentacija Srbije igra možda i odlučujući meč na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj.

Nakon uvodnog poraza od Engleske (1:0), domaća javnost više priča o nesporazumu na relaciji selektor Stojković - kapiten Tadić nego o predstojećoj utakmici sa Slovenijom, koja je na programu u četvrtak u Minhenu od 15 sati.

Urednik sportske rubrike Kurira Miloš Bjelinić uključio se u jutarnji program Redakcija iz Augsburga i gledaocima doneo najnovije informacije iz kampa "orlova".

- Konačno nas je obasjalo sunce u Augsburgu, a nadam se da će i naše fudbalere posle ovih kišnih dana, kako na terenu, tako i van njega - započeo je Bjelinić, a onda se nadovezao informacijom o postupku koji je UEFA pokrenula protiv FSS.

foto: Kurir televizija

- To je ono tradicionalno skandiranje s tribina, zastava, vezano za folklor koji imaju naši navijači, vezano za naše skandiranje oko Kosovaa i sve u vezi s tim. Biće kažnjen FSS, verovatno novčano, nikakve druge sankcije ne očekujem. Samo ono što mogu da kažem je da se nadam da će iste kazne biti i na drugim stranama, tačnije još i drastičnije s obzirom na to da znamo šta smo imali prilike da gledamo na meču između Italije i Albanije. Videćemo da li će UEFA ovoga puta biti pravična. Nama se na teret stavlja i navodno bacanje predmeta na teren, ali je naš fotoreporter Nemanja koji je bio dole rekao da ništa nije primetio.

Upitan je i da prokomentariše centralnu temu u srpskim medijima, odnos selektora i kapitena.

foto: Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia

- Selektor je Piksi i njegove reči treba da budu svetinja kako fudbalerima, pre svega tako i svima nama drugima. Mi imamo pravo da komentarišemo jer nam je to i posao. Navijači imaju pravo da komentarišu jer gledaju i navijaju za tu reprezentaciju. Ali fudbaleri nemaju to pravo, zato što je njima Srbija na prvom mestu, bar bi tako trebalo da bude, interes reprezentacije, a nije njihov ego. Tadić apsolutno ima pravo da bude nezadovoljan, ali to nezadovoljstvo ne treba javno da iskazuje. Može da kaže selektoru, ali najbolja varijanta za iskazivanje bilo takvih problema ili nezadovoljstva je posle velikog takmičenja.

Za kraj doneo je i najnovije vesti o atmosferi pred utakmicu sa Slovenijom.

07:28 PIKSIJEVE REČI SU SVETINJA, TADIĆ I OSTALI DA ĆUTE I DA GINU ZA DRES Uživo iz Nemačke: Imaju sve što treba da zgrome Sloveniju

- Imali smo prilike da vidimo na treningu momke koji su bili na klupi protiv Engleza, osim Dušana Tadića koji je trenirao sa startnih 11. Deluje da je atmosfera dobra, stvarno. Među njima je delovalo da je sve super, da nema nikakvih problema. Eto, dolazimo do situacije da ima problema na relaciji selektora i igrača, a ne igrača između sebe, tu je sve super. Verujem da će to sve da bude brzo izglađeno i zaboravljeno, jer oni su svesni kakvu šansu imaju, a Dušan Tadić je ponovo neće imati, kao i dobar deo igrača. Situacija je jasna, ako se pobedi Slovenija, i ako ta pobeda bude sa dva ili više razlike, mi smo već prošli osminu finala. Samim tim ne vidim način da treba da razmišljamo o Englezima, o Tadiću, o selektoru, o odluci selektora. Treba da se apsolutno svi fokusiraju na Sloveniju, da se pobedi ta reprezentacija, da se pokaže kvalitet. Imaće apsolutno sve uslove. Imaće preko 30.000 naših navijača koji će biti na toj utakmici. Bukvalno ne vidim šta im je više potrebno da bi zablistali - završio je Bjelinić.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog te3ksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

00:52 ORLOVI PALE MOTORE: Piksi objavio spisak za Mađarsku i Dansku