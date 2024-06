REČI KOJE KIDAJU DUŠU! Brat blizanac Matije Šarkića RASPLAKAO SVE: Rodio si se 3 minuta pre mene, nije bio plan da budem stariji

Crnogorski reprezentativni golman, Matija Šarkić, iznenada je preminuo u 26. godini života, a danas održana komemoracija na kojoj su se pojavili svi viđeniji ljudi crnogorskog fudbala.

Dirljiv govor održao je i njegov brat blizanac Oliver Šarkić posle čijih reči su svi u sali neutešno plakali.

"Matija je bio veliki gospodin, lep, inteligentan. Svakog dana je hteo da bude bolja verzija sebe. Porasli smo zajedno, u školi i u fudbalu. Imali smo naše tuče, ali nije niko mogao da nas odvaja, to je ta bratska ljubav. Bratska ljubav koja postoji od kad znamo za sebe i koja će beskonačno da traje između tebe, Danila i mene. Veoma je prikladno da ovdje imamo ovu komemoraciju jer je naša baba ovdje glumila 30 godina i upoznala našeg djedu Aliju Šarkića i sa njim sada vječno odmara. Matija je uvijek kao dijete bio veliki lik i izvođač i zato ga je baba zvala ,,babin glumac“, voleo je da zasmejava ljude", rekao je Oliver.

On je dodao da su imali trenera u Anderlehtu, Tjerija Verjansa, koji im je jednom prilikom rekao: ,,Ne dajte sebi priliku da požalite“ i istakao da Matija to nikad nije zaboravio i puno puta se toga setio.

"Tako je Matija živeo svaki dan. Sve je uvek radio 100 odsto, da li je to na terenu, u teretani, na analizi protivnika ili kad skuva kafu, pa mu treba 15 minuta da napravi perfektnu dojč kafu sa najboljeg aparata na svijetu. I isto kroz šalu, uvijek je dao sve od sebe. Uvek je imao vremena za svakoga, uvek je bio nasmejan i pozitivan", rekao je njegov brat.

Oliver je rekao da je Matija bio veliki deo trija braće Šarkić.

"Nastavićemo kao trio, ali samo sa malo dalje distance. Juče smo ga zadnji put videli i pozdravili. Svi koji znaju Matiju znaju kakav je radnik bio, sad je stigao njegov trenutak da odmori, sada je dio zemlje koju je toliko ponosno branio i volio", istakao je on.

Braća blizanci bili su neraskidivo vezani.

"Matija, rodio si se tri minuta prije mene, to smo stalno pričali ljudima kad smo govorili da smo blizanci, ali nikad u mom životu nisam mislio da ću biti stariji od tebe. To nije bio naš plan. Nažalost, sada ćeš uvek imati 26 godina. Svaki rođendan će biti bez tebe, kome ću da čestitam kad se probudim 23. jula? I dalje ne mogu da verujem da smo tu gde smo. Pre 10 dana si mi bio kum na svadbi i sada te nema, ali ne bi birao bolje poslednje zajedničke momente. Tu smo bili najsrećniji ikada. Pamtćemo te kao mladog, jakog, pametnog, lepog momka koji nas je prerano napustio. Pazi nas sa neba i budi siguran da sve što mi radimo od sada, to je za tebe. Pridruži se sada Beverliju, Izabelu, Denisu, Babu i Didiu i počivaj u miru, brate moj. Volimo te svi ", rekao je Oliver Šarkić.

(Kurir sport)