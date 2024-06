"DO SMRTI NIKO NEĆE MOĆI DA ME ZAUSTAVI!" Albanski novinar se ne smiruje nakon IZBACIVANJA SA EP: Ne plašim se da ovo saopštim!

Novinar Arlind Sadiku se oglasio nakon što je ostao bez akreditacije na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj.

Podsetimo, novinar iz lažne države Kosovo je provocirao srpske navijače pre utakmice Srbija - Engleska u Gelzenkirhenu.

Fudbalski savez Srbije je odmah uputio pismo UEFA, koja je brzo reagovala i kaznila novinara.

Sadiku se nakon toga oglasio na društvenim mrežama.

- Proslava sa simbolom orla nikada nije bila i nikada neće biti krivično delo! Nikoga nisam uvredio niti isprovocirao. Samo sam ponosan na simbol koji nas predstavlja. Ponosan sam što sam Albanac i nikada se ne plašim da ovo saopštim čak i ako ceo svet ustane protiv mene. Opasan je presedan ako ovu odluku prihvate Albanci i državne institucije, jer otvara novo poglavlje.

Napravite izveštaj o simbolu orla ali ne o rasističkim povicima protiv celog naroda - isključujete sebe, praveći put drugome. Nije bitno da li sam suspendovan ili ne, moja karijera je premala. To nije gubitak Arlinda Sadikua, niti gubitak novinara, to je državni i nacionalni gubitak ako ćutimo. Danas sam u Hamburgu gde podržavam reprezentaciju sa tribina, sa navijačima. Ponosno slavimo sa orlom ponovo i niko neće moći da me zaustavi do smrti! - poručio je Sadiku.

