TUGA, BES I OČAJ U HRVATSKOJ: Albanci su nam očitali lekciju kako se gine za reprezentaciju! LOŠE, LOŠE, LOŠE...

Posle velikih očekivanja dolazi veliko razočaranje.

Fudbalska javnost u Hrvatskoj u potpunom je šoku zbog katastrofalnih rezultata Vatrenih na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj.

Verovali su ljubitelji fudbala u komšiluku da će izabranici selektora Dalića daleko dogurati na Euru. Ispratili su svoje fudbalere sa velikim očekivanjima u Nemačku, euforija je bila na vrhuncu, a onda je usledio razočaranje. Vatreni nisu ni bleda senka onog tima koji je pravio čuda na Mundijalu u Kataru.

Debakl protiv Španije na startu (3:0), pa remi sa autsajderom Albanijom (2:2) i Hrvatska se sada nalazi na ivici ambisa, pa tuga očaj i bes vladaju trenutno u Hrvatskoj.

Posle remija sa Albanijom nekadašnji hrvatski reprezentativac Robert Špehar u razgovoru za "Jutarnji list" iskritikovao je Vatrene zbog očajne igre na Evropskom prvenstvu.

"Loše, loše, loše... to je moj utisak o igri reprezentacije nakon dve odigrane utakmice na Euru. Protiv Španaca jedva da smo nešto malo odigrali u drugom poluvremenu. U prvom protiv Albanije nas nije bilo, Livaković nas spasavao. Da on nije bio na visini zadatka, ko zna kako bi se to završilo. Možda bismo doživeli debakl" kaže nekadašni hrvatski fudbaler i dodaje:

"Iskreno, Albanci su nam očitali lekciju kako se gine za reprezentaciju. Očigledno je da na ovom Euru nismo pravi, kao što smo to nekada bili".

Dotakao se i igre kapitena Luke Modrića.

"Nije kao što je nekad bio, čini se da i on ima neke tegove na nogama, kao što je slučaj sa većinom naših igrača. Ne znam šta se dogodilo sa reprezentacijom koja je sastavljena od velikih igrača. Lično priželjkujem da mogu nešto dobro da naprave u trećoj utakmici, najviše zbog Luke Modrića, jer ne bih voleo da na takav način zaključi genijalnu karijeru. On zaslužuje više, zaslužuju i njegovi saigrači i navijači", zaključio je Špehar.

Kurir sport/J.M

