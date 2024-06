KURIR DIREKTNO IZ MINHENA: Očekuje se 30.000 naših navijača, u toku okupljanje na Marianplacu! PECKANJE I PROZIVKE SA SLOVENCIMA

Novinar sportske redakcije Kurira, Dejan Ignjatović uključio se u jutarnji program Kurir televizije direktno iz Minhena.

Opisao je atmosferu pred meč Srbija - Slovenija:

foto: Kurir televizija

- Pozdrav svima u studiju Kurir Televizije, pozdrav i našim gledaocima iz sunčanog Minhena. Iako je pre samo jedan minut bilo veoma oblačno, nadamo se da će ovo sunce koje se pomalja obasjati i ogrejati naše fudbalere koji od 15 sati na Allianz Areni igraju u utakmici drugog kola Grupe C protiv Slovenije. Sa umirenim optimizmom naša reprezentacija dočekuje ovaj meč. Radi se o utakmici koja je veoma bitna za plasman u narednu fazu Evropskog prvenstva, za osminu finala. Mislim da je i ono što se videlo juče i čulo na konferenciji za medije gde su bili selektor Dragan Stojković i fudbaler Aleksandar Mitrović svodi na to da moramo da iskoristimo sve naše prednosti i da dobijemo tu utakmicu, makar sa jednim golom razlike.

foto: Kurir televizija

- Slovenija je, i to treba da ponovimo, jedna kompaktna, čvrsta ekipa. To su pokazali i u utakmici protiv Danske. Svakako glavne zvezde tima su golman Jan Oblak i napadač Benjamin Šeško. Igraju veoma čvrsto na sredini terena, često dugim loptama upošljavaju svoje brze napadače, ali mislim da Srbija ima rešenja za takvu situaciju. Ono što treba očekivati jeste da Dušan Tadić bude starter u timu, takođe umesto povređenog Kostića očekuje se Mladenović, a moguće je i još jedna izmena u našem sastavu.

foto: Kurir televizija

Naša ekipa će imati verovatno najveću podršku u poslednjih nekoliko godina ili decenija kada su u pitanju utakmice van Srbije. Očekuje se preko 30.000 naših navijača. Okupljanje je već krenulo u centru Minhena na Marienplatzu i naši gledaoci kao i posetioci sajta Kurira će u toku dana imati priliku da vide ekskluzivne snimke sa tih okupljanja naših navijača.

Kaže da većih incidenata nije bilo, ali da se mogu čuti sitne navijačke međusobne provokacije:

- Slovenci su. takođe, u velikom broju stigli u Minhen. Njima je to veoma blizu, praktično kolima mogu lako da dođu za nekoliko sati. Do sada nije bilo incidenata i ne očekuje se da bude nekih većih incidenata. To se videlo i juče kada su se slovenački i naši navijači susretali na nekim mestima u gradu. Naravno, postoje neka navijačka peckanja i prozivke, ali bez bilo kakvih ružnih reči, nekih težih prozivki ili tako nešto. Očekujem da i danas sve bude u istom tonu, da se pije pivo, da se piju sokovi, da se potom ispred stadiona svako uputi na svoju stranu i podrži svoj nacionalni tim onako kako treba.

