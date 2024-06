"UBIJ SRBINA NIJE PESMA, VEĆ NADA DA ĆE JOŠ SRBA BITI UBIJENO" Žestoka poruka posle SKANDALA: Uživajte na moru, dok vas ne pronađu

Skandalozno ponašanje navijača Hrvatske i Albanije na okršaju ove dve reprezentacije na Euru obišlo je planetu. Veliki antisrpski miting održan je na stadionu u Hamburgu i umesto da navijaju za svoje fudbalere, Hrvati i Albanci su veličali mržnju prema našem narodu.

Potpredsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vulin govorio je o skandalu na fudbalskom Evropskom prvenstvu i istakao je da ne zna čemu se srpska javnost čudi, jer "Ubij, ubij Srbina", nije pesma, već je to proslava ubijenih Srba i nada da će još Srba biti ubijeno

foto: screenshot Pink tv

"Braća po oružju Šiptari i Hrvati pevali su: "Ubij, ubij Srbina", a pesma nije bila mrska ni UEFA. Ne znam čemu se srpska javnost čudi, "Ubij, ubij Srbina", nije pesma, to je proslava već ubijenih Srba i nada da će još Srba biti ubijeno. Svi Srbi koji bi da letuju u Albaniji ili Hrvatskoj neka još jednom poslušaju šta im poručuje "Ubij, ubij Srbina", pa ako ni to nije dovoljno, uživajte na moru, dok vas ne pronađu", poručio je potpredsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vulin reagujući na to što su Hrvati i Šiptari skandirali "Ubij Srbina" na Evropskom prvenstvu.

