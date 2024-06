"ORLOVI" NA SKENERU KURIRA: Hobotnica Rajković, nova zvezda Samardžić i Sergej za ARAPSKO tržište... Mitre, polako, gol će doći

Fudbaleri Srbije u dramatičnoj završnici stigli su do boda protiv Slovenije (1:1). Svi igrači naše reprezentacije bili su na skenru Kurira i evo kako smo mi videli ovaj meč.

Predrag Rajković - 8

Srbija po prvi put u istoriji reprezentacije ima tri, pa čak četiri i pet vrhunskih golmana. Da je najbolji među jednakima danas je dokazao Predrag Rajković! Da ga nije bilo Srbija bi sasvim sigurno izgubila. Rajković je briljirao, izgledao je kao hobotnica i, ako je Jović junak Srbije, onda je Rajko diskretni heroj!

foto: Nemanja Nikolić

Strahinja Pavlović - 7

Ponovo ga je bilo svuda. I napred, i nazad, i levo, i desno... Igra srcem, a to navijači vole. Ponekad ispadne, ali to nas nije koštalo. Deluje da ima snage za pet utakmica. Kalaba izrasta u vrhunskog fudbalera i samo neka nastavi u ovom ritmu.

Nikola Milenković - 6.5

Odličan, čvrst, siguran... Nije puno grešio. Plašili su se mnogi naše odbrane, a defanziva ispade jedan od boljih delova tima. Protiv Engleza je pojeo Kejna, danas je bio više nego korektan.

Miloš Veljković - 6.5

Poput Milenkovića, hrabar, čvrst u defanzivi i često na vetrometini jer je vezni red bio na katastrofalnom nivou. Njegova intervencija kada je glavom ušao u noge Šešku biće primer mnogim mladim fudbalerima kako se bori za nacionalni tim.

Filip Mladenović (do 46. minuta) - 5.5

Ni bleda senka Filipa Mladenovića u odnosu na meč protiv Engleske. Tada je uneo živost i preokret kada je ušao u igru umesto povređenog Filipa Kostića, sada nije uspeo da se izbori sa defanzivom Slovenije. Falili su njegovi prodori i centaršutevi, dobio je žuti karton, pa je na kraju i izašao iz igre već na poluvremenu.

Ivan Ilić - 6

Mnogo hteo, mnogo započeo... Ali ga je važnost meča pojela! Definitivno može daleko bolje. Na kraju je uspeo da upiše asistenciju i, ako ništa, bar zbog toga zaslužuje prelaznu ocenu.

foto: Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia

Saša Lukić (do 64. minuta) - 5.5

Loš dan imao je Saša Lukić. U odbrani je ispadao, u napadu nije postojao. Takođe, bio je i vidno nervozan, dobio žuti karton, pa ne čudi što ga je selektor Stojković izveo. Može i mora daleko bolje.

Andrija Živković (do 82. minuta) - 7

Pravio najviše problema Slovencima svojim prodorima. Bio konkretan, igrao ka napred. Ali falio je završni pas ili bar neki udarac. Pun energije i odradio je svoj deo posla kako se od njega i očekivalo zbog toga sedmica.

Dušan Tadić (do 82. minuta) - 6

Ušao je u meč da pokuša da dokaže kako je najbolji igrač reprezentacije. Ipak, kada se sve sabere i oduzme, bar na ovom meču Dušan Tadić to nije bio. Čak naprotiv, Lazar Samardžić je za desetak minuta na terenu bio konkretniji od kapitena "Orlova". Bitan je igri Srbije, ali, polako i sigurno, dobija naslednika u vidu Lazara Samardžića.

foto: Nemanja Nikolić

Aleksandar Mitrović - 6.5

Da je dao bar jedan gol zaslužio bi bar osmicu! Ako ne i više! Ulazio u šanse, ali - neće, pa neće! Želju i srce mu niko ne može oduzeti isto tako i energiju, samo fali malo koncentracije. Mitre, polako, gol će doći sigurno!

foto: Nemanja Nikolić

Dušan Vlahović (do 64. minuta) - 6

Gubi se Dušan Vlahović u ovoj igri Srbije, kao da to nije onaj fudbaler koji je među najboljim napadačima Serije A. Kao i kod Aleksandra Mitrovića - želja je tu, srce je tu, čak i energija! Ipak, nešto fali! Ali Vlahović je neko koga vredi čekati. Poneo se profesionalno kod izmene, nije pokazao trunku ega i sujete, a to je bio jedan od faktora koji je Srbiji na kraju doneo bod!

Mijat Gaćinović (od 46. minuta) - 5

Ušao da unese preokret. I uneo ga. Ali u igru Slovenije! Katastrofalan, uz puno grešaka, kako u pasu, tako i u preuzimanju. Totalno se pogubio i, uz Sergeja Milinković-Savića duguje večeru Luki Joviću jer da nije bilo njega - SMS i Mijat bili bi apsolutni tragičari!

Sergej Milinković-Savić (od 64. minuta) - 5

Razmišljali smo da li je zaslužio i peticu! Katastrofalan, sa manje ideja nego snage. A da snage nema za pet minuta videli smo kod gola Slovenaca... Šetao se po terenu od kada je ušao i veliko je pitanje da li je pametno da do kraja šampionata uopšte i treba da bude na istom... Nije ovo Sergej koji je bio jedan od najboljih evropskih veznjaka, ovo je neka verzija za arapsko tržište.

foto: Silas Schueller/DeFodi Images / imago stock&people / Profimedia

Luka Jović (od 64. minuta) - 8

Heroj Srbije! Nije imao puno prilika, ali je doneo bod Srbiji. Možda se ispostavi i zlata vredan bod! Bio je Piksijev džoker još jednom i ovog puta je uspeo da opravda taj epitet!

Lazar Samardžić (od 82. minuta) - 8

Za osam minuta uradio više nego pojedini za čitav meč! Pokazao kvalitet i dokazao da je Fudbalski savez Srbije bio u pravu što se borio da baš on zaigra za našu reprezentaciju. Da je imao malo sreće mogao je i do gola i to posle samo nekoliko sekundi na terenu. Možda je vreme da konačno dobije i malo više minuta na terenu?

foto: Miguel MEDINA / AFP / Profimedia

Veljko Birmančević (od 82. minuta) - 7

Poput Samardžića, za osam minuta uradio više nego mnogi za čitav susret. Uneo svežinu, odigrao hrabro i zasluženo gurao Srbiju ka bodu. Dokazao da je s razlogom deo nacionalnog tima!

Dragan Stojković Piksi - 6.5

Sreća prati hrabre, a Piksi je bio hrabar. Bar u samom finišu meča kada je konačno dao šansu Samardžiću i Birmančeviću. Ipak, utisak je da je morao da ih uvede daleko pre Sergeja i Gaćinovića. Ali, izgleda da nikad nije kasno. Bar za bod! Imala je Srbija puno prilika, nije to delovalo tragično i pored grubih propusta... Imaće dovoljno vremena Stojković da za Dansku namesti tim i odvede Srbiju u drugu fazu Eura, pa zasluži i veću ocenu.

