"VELIKI JE PRITISAK, VELIKA OČEKIVANJA" Rajković zna recept za bolju igru Orlova: Ne smemo da budemo labavi (VIDEO)

foto: Kurir

Fudbalska reprezentacija Srbije odigala je protiv Slovenije nerešeno 1:1 (0:0) u drugom kolu grupne faze takmičenja na Evropskom prvenstvu i sačuvala je šanse da se plasira u osminu finala.

Slovenija je povela golom Žana Karničnika u 69. minutu, a gotovo izvesnu eliminaciju našeg tima sprečio je Luka Jović pogotkom u petom minutu nadoknade vremena.

Posle meča pred novinare je stao Predrag Rajković.

"Možda pritisak velikog takmičenja. Ekipa je u odbrani mlada, ali Bleki je igrao dva Svetska prvenstva, Pavlović u Kataru, Veljković je igrao i u Rusiji i u Kataru. Ne bi smelo to da nam se događa. Veliki je pritisak, velika očekivanja. Na kraju svi želimo i hoćemo pobedu. Svako daje maksimum za reprezentaciju", rekao je Rajković.

"Zavisi od utakmice. To je živa igra. Moramo da se naviknemo na to. Moramo da budemo agresivniji od početka. Ne smemo da budemo labavi. Biće drugačija priča ako prvi postignemo gol, bićemo opušteniji, nećemo morati da srljamo", dodao je on.

Odbrana Srbije sasvim solidno funkcioniše.

"Bilo je dosta priče i polemike oko odbrane. U ove dve utakmice pokazalo se da je ova trojka dobra. Dobro radimo na treninzima, kockice su se složile. Za sve je potrebno vreme, samo treba da igramo čvrstu odbranu i da probamo da pobedimo", istakao je Rajković.

Šansu da prođe među 16 najboljih Srbija će imati u poslednjem kolu protiv Danske, kada će nam gotovo sigurno biti neophodna pobeda.

S druge strane, Sloveniju su od ulaska u osminu finala delile sekunde, jer bi sa četiri boda sigurno prošla, a ovako će morati da napravi podvig u poslednjem kolu protiv Engleske.

(Kurir sport)