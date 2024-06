SAUTGEJT KRITIKUJE POSLE REMIJA SA DANSKOM: Lako smo gubili lopte, moramo bolje

Selektor fudbalske reprezentacije engleske Geret Sautgejt izjavio je da je njegova ekipa na meču protiv Danske na Evropskom prvenstvu lako gubila lopte i igrala bez dovoljno inteziteta.

"Moramo da prihvatimo činjenicu da nismo imali dovoljno inteziteta i da smo previše lako gubili lopte. Bez te dve stvari teško je da imate kontrolu meča", izjavio je Sautgejt na konferenciji za novinare posle meča.

Engleska je danas u Frankfurtu odigrala nerešeno 1:1 protiv Danske, u drugom kolu Grupe C Evropskog prvenstva.

"To je dovelo da budemo sve nervozniji kako je meč odmicao. Moraćemo da ispravimo ove stvari ako želimo da stignemo daleko na turniru. Moramo da podignemo nivo, znamo da to možemo", dodao je Sautgejt.

Engleska je u prvom kolu pobedila Srbiju (1:0), a u poslednjem kolu će sigrati protiv Slovenije.

"Moramo da se nosimo sa očekivanjima i moramo da prihvatimo izazov. To je moja odgovornost kao selektora, na meni je da vodim ekipu do velikih stvari. Ponekad je put do velikih stvari težak", rekao je Sautgejt.

"Ne možemo reći da se igrači ne trude, ali moramo da nađemo način da igramo bolje. Čeka nas previše posla, moramo da nađemo balans", izjavio je Sautgejt.

