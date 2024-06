PROVOKACIJE HRVATSKE I ALBANIJE SU SVESNA POLITIKA DOMAĆINA?! Drecun: Kako je moguće da je kamera fokusirala BAŠ TAJ SRAMAN DETALJ

Orlovi su juče odigrali nerešeno u veoma važnoj utakmici protiv Slovenije.

Očekuje nas meč sa Danskom za dalji plasman na Evropskom prvenstvu. Ali ovom meču prethodili su pritisci kako od strane UEFE, tako i od strane hrvatskih i albanskih navijača.

Skandalozni transparenti, zastave i pogrdno skandiranje na račun Srbije obeležilo je utakmicu između Albanije i Hrvatske. Hrvatski i albanski navijači horski su pevali i uzvikivali „Ubij Srbina” tokom meča.

O provokacijama upućenih reprezentaciji Srbije govorili su u jutarnjem programu Kurir televizije Raka Đurović, sudijski ekspert i Milovan Drecun, predsednik skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove. a preko vibera se uključio Jovan Šurbatović, generalni sekretar fudbalskog Saveza Srbije.

- Imate hrvatsku i albansku reprezentaciju koje nemaju nikave direktne veze sa našom reprezentacijom, a ipak je predmet navijanja naša zemlja odnosno naš narod. U pitanju je vrlo uvredljivo i neprihvatljivo iznošenje nekakvih političkih i pretećih stavova kroz navijanje - rekao je Drecun i dodao:

- To je svesna politika domaćina ovog šampionata. Kad se organizuje ovako velika manifestacija tu se angažuje celokupan potencijal službi bezbednosti. Oni znaju podatkle o navijačima i vođama navijača. Kako je moguće da Nemačke službe bezbednosti nisu znale za ovakve provokacije i da dozvole da neko u uniformi terorističke OVK uđe na stadion. Šta su radile njihove službe bezbednoti i policija? Vi imate pored policije u uniformi hiljade i hiljade agenata u civilu koji se kreću među navijačima, prikupljaju informacije i prate njihovo kretanje. Kako je moguće da kamer fokusira šal sa natpisom "Za dom spremni" kad znamo da je praksa da se takve skandalozne stvari inače ne kadriraju.

Đurović je izrazio uverenje da će UEFA reagovati:

Moram da uputim jednu kritiku sportskim novnarima koji su više bili zabrinuti za razne neprijatnosti poput izjava nekih igrača u domenu sporta i njihovog privatnog života nego za upozorenja da bi ovo moglo da se desi koja su postojala. Činjenica je da je veliki propust da se politički pamfleti unose i da se kamera inače uvek sklanja sa neprijatnih događaja. Zašto je neko ovo uradio to je pitanje za organizatora i UEFA. Ipak, ne sumnjam da će ih UEFA kazniti zbog takvog ponašanja. Ono što mene brine jeste neverovatna količina agresivnosrti i nasilno ponašanje na tribinama. To je stvarno alarmantno. Bojim se da će se to preneti i na ostale terene.

Šurbatović je rekao da će se od UEFE zahtevati najstrože kazne za ovakve nedopustive postupke:

- Ovo su stvari koje su skandaozne i ranije se nisu događale. Zahtevali smo hitnu reakciju UEFA i po pitanju onog tzv. novninara koji je iskoristio utakmicu za iskazivanje svojih političkih stavova. UEFA je tu promptno reagovala i oduzela akreditaciju. Isto tako zahtevamo da sporvedu najstrože sankcije protiv dva nacionalna saveza jer ono što se dogodilo na utakmici Hrvatske i Albanije jeste rasizam i neprihvatljivo ponašanje najgore moguće vrste. To nije bio pojedinačan slučaj već zajedničko masovno skandiranje oba tima. Uputili smo pismo generalnom sekretaru UEFA da ovakve stvari moraju najoštrije da se sankcionišu.

