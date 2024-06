SRAMOTA! OGLASIO SE ALBANAC KOJI JE NA BRUTALAN NAČIN VREĐAO SRBE I MAKEDONCE! Ne kaje se zbog toga, evo šta sada ima poruči!

Skandalozna scena zabeležena je na terenu nakon utakmice drugog kola Grupe B između Albanije i Hrvatske (2:2).

Nakon provokativnih poruka sa tribina na račun Srbije i skandiranja "Ubij Srbina", od strane Albanskih i Hrvatskih navijača, usledio je novi skanda.

Reprezentativac Albanije Mirlind Daku posle meča prišao je tribini na kojoj su bili smešteni albanski navijači i rasplamsao strasti i poveo pogrdno skandiranje.

Kako se navodi, pomenuti fudbaler je vikao "P**ka im materina, Srbima i Makedoncima".

Povodom toga, UEFA se oglasila i najavlila da će kazniti ovog fudbalera.

A sada se zbog ovog skandala oglasio i Mirlind, samo što ne deluje da se pokajao zbog onoga što je uradio.

"Zdravo svima. Prvo, želim da se zahvalim svima koji su nas podržali u dobrim i teškim momentima tokom Evropskog prvenstva. Kao i svaki fudbaler u tim momentima su emocije na drugom nivou, to može da se razume samo na terenu i teško je objasniti osećaj igranja za nacionalni tim, za te sjajne navijače koji nam daju bezgraničnu ljubav. To je naš prvi moto, "volimo Albaniju bez granica". Ako sam uvredio nekoga tokom posle meča sa Hrvatskom, uticaj utakmice je uzeo maha. Nastaviću da radim zajedno sa celom grupom da bismo stigli do naših snova. Oproštaj je muški i ja osećam moralnu i profesionalnu obavezu da uradim to, za sve koji su povređeni. S, poštovanjem, Mirlind Daku", navodi se u sramnom tekstu "izvinjenja".

