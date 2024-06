"MOŽDA JE TO TRAUMA OD PROŠLOG SVETSKOG PRVENSTVA" Mijatović analizirao igru Orlova - zna da će biti TEŠKO protiv Danske, ali...

Srbija je juče osvojila prvi bod na Evropskom prvenstvu, nakon što je remizirala protiv selekcije Slovenije u drugom kolu grupne faze.

Sada je stvar u našim rukama, Orlovi moraju da pobede Dansku ukoliko žele da ostvare prvobitni cilj, a to je plasman u narednu rundu takmičenja, a u to veruje i legendarni fudbaler Predrag Mijatović. "Ja sam uvek optimsita i mislim da je na ovakvom takmičenju negde i pozitvno da krenete od manjeg ka višem", rekao je Mijatović na početku razgovor za TV Prva. Osvrnuo se Mijatović na loš početak utakmice protiv Engleske. "Protiv Engleza je bilo problema na početku, čini mi se da je Srbija pokazala preveliki respekt prema rivalu. Kasnije kada smo videli da Englezi nisu imali svoj dan, onda smo se oslobodili i igrali mnogo bolje. Drugo poluvreme bilo je vrlo korektno, možda smo i mogli da damo gol i izjednačimo".

foto: Silas Schueller/Defodi Images / Zuma Press / Profimedia

Naši fudbaleri su i protiv Slovenaca loše otvorili meč.

"Bio je isto tako neki stidljiv početak ali kasnije se utakmica otvorila. I jedni i drugi su mogli da pobede, na kraju je Srbija postigla srećan gol koji nam daje nadu i mogućnost da nastavimo učešće na Evropskom prvenstvu. Danci su, naravno ozbiljni, nije lako protv njih što su pokazali u ova dva meča. Međutim Srbija je bila bolja u drugoj nego u prvoj utakmici. Pozitivno je to što smo stvorli više šansi. Mitrović je kao najbolji strelac promašio šanse koje inače ne promašuje, što ne znači da u narednoj utakmici neće dati neki gol i odvesti u drugi krug. Treba biti pozitivan. Razumem razne komnetare, ali dublju analizu treba napraviti tek posle takmičenja - rekao je Peđa i potom dodao:

"Možda je to trauma od prošlog Svetskog prvenstva gde smo otišli sa velikim očekivanjima maltene da budemo najmanje u polufinalu. Pred ovaj EURO je postojala neizvesnost kakvi smo, šta ćemo, da se ne obrukamno i mislim da se nismo obrukali. Mislim da Srbija ima karakter, personaliti, ima dobrih faza, a naiđu i one loše faze. Mislim da je odbrana do sada bila dobra. Grešilo se, normalno, sve je to sastavni deo fudbala".

foto: Nemanja Nikolić

Svestan je Mijatović da će biti teško protiv Danske.

"Sada je potrebna pobeda protiv Danske. Nije nemoguća, imamo kvalitet. Opasnosti su razne sa njihove strane. Danska je ekipa koja ima vrlo kvalitetne igrače, pokazali su na prve dve utakmcie da su kadri da možda budu iznenade na Evrpskom prvenstvu. Sa Slovencimna su odigrali dobro u prvom poluvremenu, posle su Slovenci bili bolji. Sa Englezima su bili jako dobri, sigurni, suepriorni. Danska ima dobru energiju, dva remija, što je, mislim, premalo za njih u odnosu koliko su kvalitetni. Biće teško, ali postoje utakmice na ovakvim takmičenjima na kojima morate da uradite nešto posebno da prođete dalje. Biće teško, ne i nemguće".

Kurir sport

Bonus video:

00:29 Četiri sata pred otvranje EURO navijači ispred Alijanc Arene