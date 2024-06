SRBIJA VAPI ZA NOVOM ENERGIJOM I SVEŽOM KRVI: Ilić je siguran, ima li mesta za Samardžića i Birmančevića od starta protiv Danaca?!

Utakmica između Srbije i Slovenije, rešena u dramatičnoj završnici golom Luke Jovića, koji je Orlovima dao nadu da mogu u nokaut fazu Evropskog prvenstva, pokazala je mnoge boljke naše selekcije.

foto: Nemanja Nikolić

Ono što je posebno važno za igru srpske fudbalske reprezentacije, jeste nova energija i krv koju nacionalnom timu daju mladi fudbaleri. Selektor Dragan Stojković oslanjao se dosad na proverene snage, iskusne, ali vremešne fudbalere. I kako to uvek biva, protivnici su nas lako čitali. Bez mnogo potrošnje nas dobijali na sredini terena, a onda nam gurali loptu iza leđa nešto sporije odbrane i tako nam pravili silne probleme. Igra Srbije mora da bude brža i agresivnija, da mi budemo ti koji će dominirati nad protivnikom, a ne u stalnom grču i neverici da ne pogrešimo u završnom pasu.

foto: Silas Schueller/DeFodi Images / imago sportfotodienst / Profimedia

Piksi je pokazao da ume itekako da povuče loše i dobre poteze. Koliko god je pogrešio kod uvođenja Mijata Gaćinovića i Sergeja Milinkovića-Savića (obojica su krivi za primljeni gol), tako je sa druge strane imao dva binga. Kada je u 80. minutu u igru uveo Lazara Samardžića (22) i Veljka Birmančevića, to je bilo pravo osveženje u redovima Srbije. Neverovatni Lazar Samardžić pokazao je da je bez razloga zapostavljen i nacionalnom timu i stavljen u drugi plan zbog Dušana Tadića. Za tih 15 minuta provedenih na terenu, fudbaler za koga se otimaju najbolji klubovi Italije i Engleske, pokazao je da ima dribling, odličan šut i tačan pas. Prosto je pritiskom na vezni red uterao Slovence u šesnaesterac i naterao ih na paničnu odbranu.

foto: Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia

Uz Samardžića, kvalitet više doneo je i Veljko Birmančević. Zamenio je odličnog Andriju Živkovića koji se dobrano potrošio igrajući u oba pravca protiv Slovenije. Doneo je Birmančević preko potrebnu brzinu, čime je Srbija ponovo dobila svoju prepoznatljivu igru po boku. Samim tim, protivnik je doveden u problem, jer mu je bio smanjen manevar. Odmah je do izražaja došao kvalitet srpskih napadača, posebno iz prekida. Baš nakon kornera Luka Jović je i pogodio za izjednačenje.

foto: Philippe Ruiz / imago sportfotodienst / Profimedia

Ako igru reprezentacija koje su favoriti za titulu na Evropskom prvenstvu mogu da nose mladi igrači, zašto to ne mogu da urade i Srbi. Nije tajna da selektor Dragan Stojković ima herca, nije tajna da ume da oseti mladog igrača, pokazao je to kada je izvršio izmene protiv Slovenije. E, sad, treba samo da stisne petlju i napravi određene promene u ekipi. Istrpeo je Ivana Ilića, a ovaj mladić mu je poverenje uzvratio na najbolji mogući način, fenomenalnom asistencijom i "kiflom" iz kornera posle koje je Luka Jović zatresao mrežu Slovenaca. Mnogi žale što na EP nije bilo mesta za mladu krv i igrače poput Strahinje Erakovića, Jana Karla Simića... Da je bilo malo više vere u mlade fudbalere, možda i Aleksandar Pavlović ne bi tako lako doneo odluku i prihvatio poziv iz Nemačke, umesto onog iz Srbije. Ali, to je neka druga priča...

foto: Tom Weller / AFP / Profimedia

Kad smo već kod Nemaca, oni kao domaćini i po igri koju prikazuju, jesu favoriti za titulu. I kod njih dominiraju mladi fudbaleri. Igru nose Jamal Musijala i Florijan Virc, momci koji imaju 21 godinu i koji su neizostavni u startnih 11. Da je Aleksandar Pavlović bio zdrav i da je otišao na EURO, gotovo je izvesno da bi važan šraf u igri Nemaca i činio tandem zadnjih veznih sa Tonijem Krosom, odnosno da bi dobio prednost ispred iskusnog Roberta Andriha.

foto: /IPA / Sipa Press / Profimedia

Reprezentacija Španije pokazala je najsigurniju i najubedljiviju igru od početka EP. Demolirali su Hrvate rezultatom 3:0, a onda bili igrom ubedljivi, ne toliko rezultatski, protiv Italije (1:0). Selektor Luis De la Fuente nema straha da u startnoj postavi u dve utakmice drži momka od 16 leta koliko ima Barselonin vunderkind Lamine Jamal. Bezgranično poverenje prvi trener Crvene furije ima u Nika Vilijamsa i Pedrija koji imaju 22 godine.

foto: Revierfoto / imago sportfotodienst / Profimedia

Igru Engleske nosi fudbaler klase Džud Belingem, a njemu je tek 20 godina, kao i Bukajo Saka, krilo koje ima 22 leta. Selektor Garet Sautgejt, iako se nalazi pod žestokim kritikama engleskih novinara, ne odustaje od svoje ideje, pa je tako priliku na EURO dobio Mainu Kobi (19), dok je startni štoper u oba duela bio Mark Guei (23).

foto: UWE KRAFT / imago sportfotodienst / Profimedia

Poseban utisak ostavila je fudbalska reprezentacija Turske. Tamo je selektor Vićenco Montela pokazao da se ne plaši da veruje u mladost, jer igru nacionalnog tima nose dva momak od 19 godina Arda Guler i Kenan Jildiz, koji je prošao omladinsku školu Bajerna, kao i Aleksandar Pavlović, a sada je član Juventusa. Poverenje u mlade ima i selektor Portugala Roberto Martinez koji veruje Fransisku Konseisau (22). Kod Holanđana u startnih 11 je Ćavi Simons (21), a šansu dobija i Miki Van de Ven (23).

foto: Nigel Keene/ProSports/Shuttersto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Srbija u svojim nogama drži vlastitu sudbinu na Evropskom prvenstvu. Selektor Dragan Stojković zna šta mu je činiti pred duel sa Dancima 25. juna u Minhenu. I njihov selektor Kasper Hjulmand veruje mladima, pa mu od starta igraju Viktor Kristijansen i Rasmus Hojlund, momci koji imaju 21 godinu. Hoće li biti rezova u srpskom timu pred odlučujuću utakmicu, zna samo Piksi. On je taj koji seče i koji snosi najveću odgovornost. Opšti utisak javnosti je da su nam potrebni nova krv i nova energija, kako bi Srbija upisala prvu pobedu na EURO, a samim tim obezbedila prolaz u drugu rundu.

Kurir sport

00:22 Navijaci Srbije i Slovenije zajedno ulaze na stadion