NEGO ŠTA NEGO DA ĆEMO IĆI NA POBEDU! Piksi ZAGRMEO pred Dance: Druge NEMA, niti može biti!

Selektor reprezentacije Srbije, Dragan Stojković Piksi, odgovarao je na pitanja novinara dan nakon utakmice protiv Slovenije.

Običaj je bio da se posle utakmica javnosti obraćaju fudbaleri, a da selektor za medije govori pred sam meč, ali sada je doneta odluka da Stojković izađe pred novinare dan nakon meča.

Selektor je govorio o utakmici protiv Slovenije, otkrio da su pojedini fudbaleri imali probleme zbog vrućine i jakog tempa utakmice.

Pričao je i o narednom protivniku, odnosno utakmici protiv Danske u kojoj će Orlovi probati da dođu do pobede i plasmana u nokaut fazu Evropskog prvenstva.

Osvrtanje na utakmicu protiv Slovenije.

- Duboko u noć smo analizirali sve što se dešavalo, utisci su pomešani. Mogli smo da izgubimo, ali smo činili sve da pobedimo. Nismo bili na nivou kod realizacije. Stvoren je veliki broj šansi što je dobro za jedan tim na ovakvom turniru. Nekada, kada vidite loptu u mreži, ne mora tako da se desi. Ovo je važan rezultat za nas jer ostajemo u igri, svesni činjenice da ako želimo da idemo dalje, jednu utakmicu moramo da pobedimo. Gol je došao u poslednji čas i ostavlja nas u trci za prolaz.

Orlovi protiv Danske igraju odlučujuću utakmicu.

- Odigrali smo jednu prijateljsku sa njima, dobro smo odigrali ali smo je izgubili. Danska je dobra ekipa, standardno je na tom nivou i ekipa sa kojom naravno može da se igra. Nisu nepobedivi, ni nedodirljivi. Imamo svoju matematiku i učinićemo sve da pobedimo. Na kraju krajeva, pruža nam se šansa da rešimo svoju sudbinu. Gledali smo ih naravno, protiv Slovenije i Engleske, što se tiče analize i informacija koje igrači trebaju da znaju, biće obavešteni o tome.

Rajković je jedan od najboljih pojedinaca Srbije koja ima problem sa lošim startom utakmica.

- Trudim se i dajem sve od sebe da igra najbolji tim. Konstatacija da je golman naš najbolji igrač to je lep kompliment za njega i on zato brani, a ne zato što se po imenu i prezimenu zove drugačije od drugih. Drago mi je da je on u super formi. Sa druge strane, slažem se da je naš početak dosta konfuzan, radi se o prvih 15-20 minuta, ne bih rekao poluvreme, ali imamo vrstu problema da uhvatimo igru i da pas bude tečniji i korisniji za tim u celini. Radimo na tome, stalno govorimo na sastancima i treninzima.

Očekujem da od prvog minuta protiv Danske budemo na nivou. Sad, znate kako, imate i protivnika koji ima svoj stil igre i želi takođe da dominira i da bude tim koji drži kontrolu. Najbitnije je da uspevamo da pronađemo naš stil igre i da kroz pas igru i ono ka čemu težimo, na kraju dolazimo do nekih akcija koje nam daju mogućnosti i nadu da možemo da ugrozimo protivnika.

foto: Nemanja Nikolić

- Kod nas mi se sviđa to što smo takmičarski raspoloženi i što se ne predajemo i što verujemo do kraja da možemo do rezultata. Moram da napomenem da smo juče imali 56 procenata posed lopte, uputili smo 15 udaraca u gol. Napravili smo 540 pasova, čak 200 više nego Slovenija, što dovoljno govori o dominaciji. Od toga, 480 tačnih dodavanja. Znate koliko smo centaršuteva uputili? Trideset i tri. Bilo bi zabrinjavajuće da smo mi tim koji ne šutne na gol, pa ću vam navesti primer Podgorice gde smo pobedili na čistu rutinu.

- Ovi brojevi... Idu u prilog tome da možemo biti ponosni na momke, da zaista žele da se bore, da taj moralno voljni momenat je na visokom nivou, a da je lako igrati, nije... Ako dodate jednu situaciju juče, to da je utakmica igrana u 15 časova i da su na poluvremenu 2-3 igrača kolabolirala, koliko je bilo teško trčati, boriti se, vraćati se psihološki posle gola, gola koji je postignut posle naše greške. Ako pogledamo ove parametre, ne treba biti nezadovoljan, došli smo do toga da odlučujemo o svojoj sudbini u sledećoj utakmici.

O izmenama na utakmici protiv Slovenije i igri Mijata Gaćinovića i Sergeja Milinković-Savića.

- Što se motivacije tiče ništa nećemo menjati, verujte i budite ubeđeni da će motivisanost biti na najvišem nivou. Kada primite gol, kada se izgubi lopta u otvorenom prostoru... naravno da morate da vodite računa da napravite što manje grešaka. Po meni je odbrana odigrala fenomenalno juče, poštovali su zahteve, držali smo koncentraciju i na fizičkom nivou bili smo na visokom nivou. Oceniti igru zbog jedne greške... nisam neko ko kritikuje, to se dešava, ubuduće to treba da se smanji na minimum.

Druga stvar, ja nemam zapisano na papiru koga ću ubaciti, koga neću. Imam svoj plan, ali tempo igre i ono što se dešava na terenu vas dovodi do toga da vučete neke poteze.

foto: Nemanja Nikolić

Da li će i protiv Danske Srbija igrati sa dvojicom napadača.

- Imam grupu od 26 igrača, svi oni koji su ovde konkurišu za mesto u timu. Igramo hrabro, igrali smo sa Mitrovićem i Vlahovićem. Nisu to bila dva klasična napadača, Vlahović je imao ulogu neke povučene devetke. Najopasnija stvar ako se izgubi lopta u poslednjoj trećini, dolazi do probleme jer ostajete sa dvojicom u sredini i tad nije lako pokriti prostor. Tako budete kažnjeni, ali tako i mi kažnjavamo. Kvalitet koji imamo je takav kakav je. Dolazi nam Danska, videćemo, razmislićemo dobro kako ćemo startovati utakmicu. Imam u glavi jednu sliku kako bismo trebali da igramo, ali mislim da je nepotrebno pričati o tome četiri dana pre utakmice.

Još malo reči o motivaciji Orlova i primljenom pogotku protiv Slovenije.

- Ima vremena pričati, mislim da nema potrebe pričati odmah posle utakmice. Svi su oni svesni svojih grešaka. Znaju da kada se izgubi lopta moraju u punom sprintu da jure da isprave grešku. Video sam da je Mijat bio ljut, verovatno zbog te greške, ali morao je da da više. Što se Sergeja tiče, znamo kakav je on tip igrača, ne možemo od njega da u brzinskim stvarima bude taj. On je takav kakav je. Odbrana je stajala odlično, igrači u boksu su bili odlično markirani, ali bek koji se ubacio je nastavi i nekako je bio za metar ispred Sergeja. Ne kažem da nije hteo da se vrati, jednostavno se tako desilo. Poenta kod tog gola je da mora da se vrati nazad. Kada se izgubi lopta očekujete da budete na mukama da primite gol. To može svakom da se desi, može da se desi da pogrešlte u tehničkom stilu, kao na primer Luka Jović protiv Engleske. Samo da je primio loptu, to bi bio gol.

- Sviđa mi se što Srbija izgleda takmičarski dobro. Uspeli smo nivo shvatanja obaveza da podignemo i da izgledamo kao tim koji se takmiči i ne želi da se preda. To su pozitivne stvari koje mi se dopadaju i insistiraću da tako izgledamo i dalje. Ne možete da budete dominantni 90 mintua protiv nekoga, male nijanse odlučuju. Odlučuje mentalni sklop, želja, volja, potezi individualaca. Kako da se ljutim na Mitrovića što nije postigao gol? Imate momente kada jednostavno neće. On je sve igrački uradio, ali zato će mu se vratiti protiv Danske.

foto: Nemanja Nikolić

O igri Samardžiča i Birmančevića, da li će možda igrati od starta protiv Danske?

- Ja sam tu da donosim odluke. Odluke juče su bile... ako ste primetili, izuzetno ofanzivne. Drago mi je i zbog Birmančevića i zbog Samardžića koji definitivno predstavljaju budućnost našu. Da li ćete računati da će neko od njih biti starter - vrlo moguće.

O nervozi fudbalera na prve dve utakmice.

- Iskren da budem, ja tu nervozu ne vidim i ne znam na koju nervozu mislite. Ako se neko iznervira zbog greške, mislim da je to prirodna reackija, ali nervoza u smislu nečega što može da bude protiv tima niti vidim, niti sam video. Ako ćemo reći 'taj i taj je pogrešio i primili smo gol', mislim da to nije u redu. Svi smo tu u funkciji tima, po jednim zadatkom. Krenuli smo, čisto da imate informaciju jednu, 28. maja. Od tada smo zajedno. Za svo to vreme nemamo nijedan jedini problem. Nije lako držati ljude 25 dana zajedno, dođe do nečega, zasićenja, ili raznoraznih stvari.

- Ponosan sam na atmosferu koju čuvamo i nastavićemo da je čuvamo. Pozitivno od početka do kraja i nema predaje. Nema predaje. To su neke stvari koje i te kako poštujem, jer nemam tu vrstu problema da bi mi misli išle na tu stranu. Svi smo zajedno ovde, učinili smo veliku stvar što smo Srbiju odveli na Evropsko prvenstvo. Ali nismo mi Bogom dani, nismo jedini, imate i protivnika. Ovo je otvorena igra, ali kada se pokazuje srce, hrabrost, odvažnost. Juče nismo želeli da izgubimo, nismo se mirili sa tim. Veruješ do kraja i onda se desi šta se desi kao nagrada za sve što si uradio, a nije ti se vratilo. Atmosfera je odlična i nema nikakve nervoze, nastavljamo da se spremamo i da budemo najbolji kada je najpotrebnije.

Protiv Danske "nego šta nego na pobedu?"

- Raduje me da osim onoga što se desilo sa Kostićem nemamo problema sa zdravstvenim biltenom, to mi daje zadovoljstvo i samopouzdanje da mogu da računam na sve njih. Što se tiče utakmice protiv Danske, pa nego šta nego da ćemo ići na pobedu. Kako ste drugačije mislili? Nisu oni pali sa marsa, nisu oni ljudi koji lete pa da ne možemo sa njima. Mi odlučujemo o sebi i ja to volim. Ne očekujem da niko odigra za nas i volim što sam u ovoj situaciji. Budite sigurni da ćemo zadnju kap, da ne kažem krvi, ali znoja, ostaviti u Minhenu da dođemo do cilja. Druge nema, niti može biti.

Otkrio je na kraju selektor da je Strahinja Pavlović jedan od fudbalera koji je imao problem na poluvremenu meča sa Slovenijom.

- Pavlović je kolabirao pa smo ga vraćali u život... Ma nije mu ništa bre. Videli smo i Slovence kad smo išli ka svlačionicama kako komentarišu 'kako je vruće, srušićemo se'.

Uoči konferencije:

Orlovi su se "izvukli" pogotkom Luke Jovića u 96. minutu i osvojenim bodom ostali u igri za plasman u osminu finala Evropskog prvenstva.

foto: Nemanja Nikolić

Ipak, pred Srbijom je težak zadatak, u trećem kolu grupe C moraće da padne Danska.

Očekuje se da Stojković govori o temama koje interesuju celu Srbiju, o učinku najvećih zvezda ekipe, doprinosu mladih igrača.

Biće reči i o narednom protivniku, odnosno utakmici u kojoj njegov tim mora da pobedi, ali i o drugim temama.

Bonus video:

00:28 Dobra atmosfera na treningu Srbije