PIKSI O REAKCIJI SERGEJA KOD PRIMLJENOG GOLA: Ovako je objasnio NESHVATLJIVU GREŠKU našeg fudbalera - "On je takav kakav je..."

Selektor reprezentacije Srbije, Dragan Stojković Piksi, odgovara na pitanja novinara dan nakon utakmice protiv Slovenije.

U jednom momentu upitan je Piksi da prokomentariše rekaciju Sergeja Milinkovića Savića kod primljenog gola.

- Ima vremena pričati, mislim da nema potrebe pričati odmah posle utakmice. Svi su oni svesni svojih grešaka. Znaju da kada se izgubi lopta moraju u punom sprintu da jure da isprave grešku. Video sam da je Mijat bio ljut, verovatno zbog te greške, ali morao je da da više. Što se Sergeja tiče, znamo kakav je on tip igrača, ne možemo od njega da u brzinskim stvarima bude taj. On je takav kakav je. Odbrana je stajala odlično, igrači u boksu su bili odlično markirani, ali bek koji se ubacio je nastavi i nekako je bio za metar ispred Sergeja. Ne kažem da nije hteo da se vrati, jednostavno se tako desilo. Poenta kod tog gola je da mora da se vrati nazad. Kada se izgubi lopta očekujete da budete na mukama da primite gol. To može svakom da se desi, može da se desi da pogrešlte u tehničkom stilu, kao na primer Luka Jović protiv Engleske. Samo da je primio loptu, to bi bio gol - rekao je selektor Srbije.

