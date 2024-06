Miloš Bjelinić, urednik sportske redakcije Kurira, uključio se u program "Puls Srbije" iz Nemačke, tačnije Augsburg-a gde je baza naše reprezentacije.

On je naglasio da su se utisci slegli nakon utakmice sa Slovenijom i da je, nažalost, bilo više negativnih nego pozitivnih stvari.

- Disciplina tima nije bila na zadovoljavajućem nivou. Borbenost i želja su apsolutno bile dobre, to ne možemo osporiti. Međutim, disciplina nije bila dovoljno dobra. U nekim momentima stekao sam utisak da svaki igrač najbolje zna šta treba da radi, ali samo za onog pored njega. Svako je drugom pokazivao gde ide, kako da doda loptu. To je nešto što moramo da iskorenimo. Imamo jednog selektora i on treba da bude zadužen za dešavanja na terenu, previše su mi igrači uzeli tu ulogu - istakao je Bjelinić.

foto: Kurir Televizija

Miloš je takođe izneo analizu ponašanja navijača.

- Do nekog 60-70. minuta, navijanje je bilo više nego korektno. Preko 30.000 naših navijača je sportski navijalo. Međutim, desile su se scene koje nismo želeli da vidimo. Jedan navijač je uletao na teren, ubrzo je uklonjen, ali su plastične čaše poletele prema slovenačkim fudbalerima. Naš savez će zbog toga biti sankcionisan - rekao je Bjelinić.

foto: AP Ariel Schalit

Komentarisao je i izjavu generalnog sekretara Fudbalskog saveza Srbije, Jovana Šurbatovića, koji je zahtevao najstrože sankcije protiv Hrvatske i Albanije.

- Izvinjenje ne očekujem. Predsednik Hrvatskog saveza je izjavio da je oduševljen atmosferom na tribinama. Očekujemo odluku UEFA već tokom današnjeg dana. Nadamo se da će albanski i hrvatski huligani biti kažnjeni za nedopustivo ponašanje - izjavio je Bjelinić.

foto: Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn / imago sportfotodienst / Profimedia

Miloš je istakao i pozitivne aspekte prvenstva, poput podrške porodica fudbalera.

- Svi članovi porodice fudbalera Srbije smešteni su iza klupe Srbije. Ta podrška mnogo znači igračima. Na tribinama su bile i Ceca Ražnatović i njena ćerka Anastasija, iako Nemanja Gudelj nije igrao. Sofija Milošević, devojka Luke Jovića, nije uspela da suzdrži suze kada je Luka postigao gol - rekao je Miloš, dodajući da su to lepe stvari koje treba pokazati.

foto: SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

Na kraju, Miloš je podelio svoja očekivanja za predstojeću utakmicu protiv Danske.

- Do sada se nisam previše bavio prognozama. Pred utakmicu protiv Engleske svi smo se nadali, protiv Slovenije su nam već upisali tri boda. Nadam se da će nas opet potceniti, pa da na terenu pokažemo suprotno - zaključio je Miloš.

foto: Gokhan Balci / AFP / Profimedia

