OGLASIO SE OTAC MUČKOG PROVOKATORA IZ ALBANIJE KOJI JE VREĐAO SRBE: Neverovatno je šta je izjavio! Iznenadićete se!

Mirlind Daku, fudbaler reprezentacije Albanije, psovao je i vređao Srbe i Makedonce, po završetku utakmice između te reprezentacije i Hrvatske (2:2) na EP u Nemačkoj,

UEFA je pokrenula disciplinski postupak protiv fudbalera Albanije, a fudbalski savezi Srbije i Severne Makedonije očekuju da Mirlind Daku bude diskvalifikovan i izbačen sa EURO 2024.

Otac Mirlinda Dakua, Fehmi Daku, oglasio se za ruske medije i prokomentarisao optužbe na račun njegovog sina. Mirlind Daku igra u Rusiji za Kazanj, a rođen je u Srbiji, u gradu Gnjilane, na Kosovu i Metohiji. Njegov klub žestoko je osudio ponašanje na EP i vređanje Srba i Makedonaca.

- Kako pišu mediji, moj sin nije govorio takve stvari. Mirlind je samo emotivna i eksplozivna osoba. On je to učinio nenamerno i već je tražio oproštaj od onih koji su zbog toga povređeni. Biće nam veoma teško ako Mirlind bude diskvalifikovan, ali ne verujem da će do toga doći - rekao je Fehmi Daku za ruski portal Sport 24 i nastavio:

- Sto odsto je pogrešno pozivati na ubijanje Srba! Znate kakvu podršku Mirlind ima u Hrvatskoj, Sloveniji, a sada i u Rusiji. Svima je poznato njegovo ponašanje kao fudbalera. Moj sin je veoma dobar, ali ovo mu je prvo učešće na Evropskom prvenstvu, tako da su ga ponele emocije. Mislim da ne zaslužuje da bude suspendovan sa turnira. Već se izvinio!

Novinar portala Sport 24 Vladislav Šapiro upitao je oca Mirlinda Dakua o odnosu njegovog sina sa srpskim fudbalerima u Rubinu. Da podsetimo, prošle sezone Albanac je svlačionicu delio sa Srbima Lazarom Ranđelovićem, Nikolom Čumićem, Urošem Drezgićem i Bogdanom Jočićom.

- Stalno se druži sa njima. Najviše komunicira sa Vujačićem. (Igor Vujačić je reprezentativac Crne Gore, ali ima i državljanstvo Srbije op.a.) Oni su prijatelji i uvek su zajedno - rekao je Fehmi Daku.

