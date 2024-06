NA STADIONU SE ORILO "UBIJ SRBINA", HRVATI KAŽU DA SU TO ALBANCI PEVALI: Reakcija iz HNS - "Nećemo da dopustimo nikome da nam..."

Duel Hrvatske i Albanije završen je remijem (2:2) i to komplikuje situaciju u najtežoj grupi na Evropskom prvenstvu kada je prolaz u pitanju. Osim stvari koje su viđene na terenu, na tribinama dogodio se skandal.

Navijači su skandirali "Ubij Srbina" i FSS je zbog toga podneo prijavu UEFA. Istraga je u toku i čeka se odluka o kazni za dva fudbalska saveza.

Međutim, iz Hrvatske tvrde da je skandiranje došlo od strane albanskih navijača. Tamošnji mediji obrazlažu da je sve to poteklo sa druge strane i da hrvatski navijači ne snose odgovornost za to što se dogodilo. Jasno je da će istraga UEFA da bude temeljna i da će da se ustanove svi detalji, ali se "kockasti" brane.

Jurica Jurjević, predstavnik fudbalskog saveza Hrvatske za prevenciju i osiguranje se oglasio tim povodom.

"Smatram da smo objektivni kada kažemo da se to izraženo nije čulo od naših navijača. Svesni smo koliko je to teška stvar politički i na svaki drugi način. Kada se ranije događalo muški smo stali i rekli - da, dogodilo se. Međutim, sada bi nam bilo krivo i nećemo da dopustimo nikome da nam to pripiše", rekao je Jurica za "Sportske novosti".

Dodao je i da su se hrvatski navijači primereno ponašali.

"Naši ljudi iz policije su pre utakmice oduzeli navijačima značajan broj šalova i majica nedozvoljenog sadržaja. Posebno me raduje što ništa od toga nije bilo iz klupskih navijačkih grupa, dakle ultrasa, nego od ljudi iz inostranstva koji se vade da nisu znali. Napravljen je maksimalan napor i isteraćemo sve do kraja, da dokažemo da nije bilo nikakvog velikog niti organizovanog kršenja propisa od strane hrvatskih navijača", zaključio je Jurjević.

