JOVAN ŠURBATOVIĆ ZA KURIR: Naježim se svaki put kada se setim Eriksena! Poklonio mi je dres, nadam se da se neće radovati u utorak

Fantastičan fudbal - prvi utisak svih koji prate Evropskog prvenstvo. O tome, ali i stvarima van terena pričali smo u Augzburgu sa Jovanom Šurbatovićem, generalnim sekretarom FSS i jednim od najvažnijih delegata UEFA. Za početak utisci o dosadšnjem toku EURO.

- Lepo Evropsko prvenstvo. Iako je bilo tu nekih propusta, uopšti utisak je da je dobro organizovano. Puni su stadionu, igra se odličan fudbal sa mnog golova. Atmosfera je sjajna, izuzimajući neke negativne primere - počeo je priču Jovan Šurbatović. Proširanje takmičenja - pun pogodak.

- Apsolutno. Pravi potez, reprezentacije iz drugog i trećeg ešalona su dobile priliku da dođu do najveće scene. A, kada su tu onda su i dodatno motivisani. Gruzija - Turska je možda bila i najbolja utakmica na EP. Rumunija izuzetna u prvom meču, zatim Slovačka... Uz sve to činjenica da iz grupe se lakše dolazi do nokaut faze dala je dodatno na draži.

Od ogromnog je značaja da Srbija bude deo svake ovako velike fudbalske manisfestacije, iz mnogo razloga:

- Za srpski fudbal je od suštinske važnosti i to je prioritet nad prioritetima da u kontinuitetu budemo na svim velikim takmičenjima. Mera našeg uspeha je plasman na veliko takmičenje, potrebno je naravno da budemo realni i budemo svesni kolike su nam mogućnosti. Neke stvari i koje se ovde ne vidi donose nam dobre prihode. Na tržištima Azije ima dosta aktivnosti, a to se ovde i ne prikazuje. Finansijski efekiti su veliki, a sa sportskog aspekta donosi još i više pre svega mladim igračima.

Srpski navijači su poslali najlepšu moguću sliku i pružaju bezrezervnu podršku "orlovima".

- Imam utisak da su oni najveća naša vrednost. Podrška koju imaju fudbaleri je fantastična. Imao sam utisak da su dve trećine stadiona uz nas u Minhenu. To je do sada neviđeno! Upravo će ta podrška navijača da bude najveći motiv igračima da pobede Dansku. U Kataru smo bili jedna od tri evropske selekcije sa najvećom podrškom navijača. Imali smo po 7.000 pristalica na svakom meču.

Menja se slika o našim pristalicama...

- Generalno imamo lošu prošlost, mislim da smo sada napravili veliki iskorak. Većina naših navijača se ponaša baš onako kako bi trebali. A, kada naši navijači nešto loše urade, mi kao Savez uvek to priznamo UEFA i spremni smo na odgovnost. Tih problema je sve manje i to me zaista raduje. Sa druge strane...

Sramne poruke sa meča Albanija - Hrvatska šokirale su svakog normalnog.

- Najveći mogući oblik ispoljavanja rasizma. Malo smo ljuti što se nije reagovalo adekvatno, ali verujemo da će kazna biti u skladu s učinjenim prekršajem. Kada se desi da navijači horski uzvikuju parole koje šire mržu ili rasizam, službena lica moraju da reaguju. Sudija i delegat u komunikaciji rešavaju odmah slučaj. Kao delegat, dobijam od UEFA sav potreban materijal, odgovarajuće priručnike i sve ostalo što je bitno za ta dva tima reprezentacije. Priprema za meč mora da bude temljna i bez obzira o kojem jeziku se radi, delegat mora da bude upućen u sve potencijalne rizike koje nosi određeni meč.

Šta kaži propisi?

- Prvo prekid, privremeni. Ako se to ponovi, sledi trajni prekid. Reakcija Evropske kuće fudbala biće sasvim izvesno žestoka. - UEFA je momentalno reagovala u slučaju kvazi novinara koji provocirao i izbacila ga sa EURO. Želimo da ovo bude primer za ubuduće da se svim pošalje poruka da nema mesta rasizumu u fudbalu! I da će svi snositi najveće moguće sankcije ako se ogluše o to. Pre tri godine, Šurbatović je bio delegat na meču Finska - Danska.

Svi se sećamo borbe za život Kristijana Eriksena na tom duelu...

- Naježim se i sada kada se setim toga. Kada me je sudija Entoni Tejlor izvestio šta se desilo, odmah sam doneo odluku o prekidu meča. Potrebno je ostati mirne glave, ponašati se profesionalno i uz konslutaciju sa svima donositi prave odluke. Odluku o nastavku doneli smo u konuslutacija sa oba tima i uz njegovu molbu iz bolnice.

Novi susret je usledio upravo u Minhenu.

- Kada sam bio delegat, baš ovde u Minhenu, na meču Bajern - Mančester junajted, ponovo smo se sreli i tada mi je poklonio svoj dres. Reč je o divnom fudbaleru i čoveku kojem želim sve najbolje, eto putevi nam se ukršaju, uvek mu želim sve najbolje, osim protiv nas, tada može da izgubi.

Infrastruktura Projekat vredan 20 miliona evra Srbija će uskoro dobiti i nacionali stadiona, a samim tim i jedan veliki događaj. - Imamo najave i prelimirani dogovor da se kanditujemo za finale Lige Evrope na novom nacionalnom stadionu 2028. godine. Godinu dana ranije smo kandidati za organizaciju Evropskog prvenstva za mlade. Nismo ni svesni koliko nam sve to znači da promociju fudbala, ali i ogromnu ekonomsku dobit - počinje generalni serektora FSS i dodaje: - Pokrenuli smo veliki projekat instalicije hibridnih terena širom Srbije. Projekat koji će da traje nekoliko godina i vredan je 20 miliona evra. Koristimo fondove UEFA i FIFA, ali i novac koji smo zaradili prethodnih godina. Taj profit upravo investiramo u ovo. Ono što država radi i koliko pomaže fudbalu je fascinantno. Ovih nekoliko stadiona nam daju mogunosti da budemo domaćini evropskih takmičenja.

