SRCE JE ODLUČILO DA IGRAM ZA SRBIJU! Sjajne reči Lazara Samardžića: Dom mi je u Berlinu, ali... Nije bilo teško da odaberem Srbiju

Mladi reprezentativac Srbije, Lazar Samardžić, govorio je o utiscima sa Evropskog prvenstva u Nemačkoj. Iako igra za Srbiju, Samardžić je praktično domaćin na ovom takmičenju, s obzirom na to da je rođen u Berlinu.

Podsetimo, Samardžić je početkom 2023. godine odlučio da igra za Srbiju, iako je mogao da izabere i Nemačku.

- Da, živeo sam u Nemačkoj, dom mi je u Berlinu. Za mene je lepo jer mi je sve blizu, porodica je na svakoj utakmici, prijatelji isto, imam njihovu veliku podršku i srećan sam zbog toga - rekao je Samardžić za sajt FSS.

Kaže da vlada veliko interesovanje za utakmice Orlova među njgovim poznanicima.

- Za svaku utakmicu moram da nabavim 15 karata, ali moram reći da samo mom ocu treba pet karata tako da imam 20 ulaznica za utakmicu.

foto: SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

Govorio je o odnosu sa Dušanom Tadićem.

- To je luda člinjenica. Pre dve godine sam ga gledao na TV, sad igram sa njim, to je ludo, kapiten mi je. Mogu mnogo da naučim od njega. Kako sam rekao, pre dve godine sam ih gledao, a onda sam došao u svlačionicu i delio momente sa tako dobrim igračima. Svi su bili veoma ljubazni prema meni i srećan sam zbog toga.

Izbog koji je bio pred njim je bio prilično lak.

- Nije bilo teško da se odlučim za Srbiju, srce je odlučilo, nema tu šta da se kaže, volim da igram za Srbiju. Prezivam se Samardžić, to je srpsko prezime.

Potvrdio je da se slaže sa ocenom da ima nemačku disciplinu, a srpsku kreativnost.

- Da, ne znam ko je to rekao, ali istina je da sam disciplinu povukao iz Nemačke, i volim to. Važno je to u fudbalu. A kreativnost je srpska strana, ta igra jedan na jedan. Kao mali sam igrao fudbal na ulici satima, to je moj stil i mislim da svi ljudi koji me gledaju mogu da se zabave.

Orlovi će u utorak protiv Danske igrati odlučujuću utakmicu za plasman u osminu finala.

- Znamo da je taj meč sve za nas, moramo da pobedimo, da damo sve od sebe jer neće biti dovoljno 100 posto, mora više od toga.

Bonus video:

00:28 Dobra atmosfera na treningu Srbije