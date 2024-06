"RONALDO JE IMAO SREĆE ŠTO NIJE POVREĐEN" Navijači nekoliko puta PREKIDALI MEČ - po svaku cenu hteli da se slikaju sa CR7

Selektor Portugala Roberto Martines rekao je da je fudbaler njegove ekipe Kristijano Ronaldo imao mnogo sreće što nije povređen u utakmici protiv Turske na Evropskom prvenstvu, nakon što su četvorica navijača utrčala na teren kako bi se slikala sa njim.

Ronaldo se slikao sa mladim navijačem koji je u 69. minutu umakao redarima kako bi stigao do portuglaske zvezde.

Međutim, kada su još dvojica navijača pokušala isto u završnici utakmice, Ronaldo je bio vidno iznerviran. Po završetku utakmice, još jedan navijač u portugalskom dresu primakao se 39-godišnjem napadaču kako bi se slikao sa njim.

Još dve osobe pokušale su da dođu do Ronalda kada je izlazio sa terena, ali ih je obezbeđenje u tome sprečilo.

"To je za brigu, pošto smo danas imali sreću da su namere navijača bile dobre. Svi volimo navijače koji priznaju velike zvezde i ikone u njihovim glavama. Svi se sa time slažemo. Ali morate da shvatite da je to veoma, veoma težak trenutak, ako su te namere pogrešne, igrač je izložen i sa time moramo da budemo oprezni. Mislim da to ne bi trebalo da se dešava na fudbalskom terenu", rekao je Martines.

Belgijski selektor rekao je da je važno poslati poruku navijačima da je takvo ponašanje neprihvatljivo.

"To nije pravi put, ništa od toga nećete dobiti. A ono što ste uradili je to da će mere u budućnosti biti mnogo gore. Nije dobro da igrači budu tako izloženi kada ljudi trče po terenu", dodao je on.

Portugalski reprezentativac Bernardo Silva, koji je večeras bio strelac protiv Turske, rekao je da nije bio zabrinut zbog navijača koji su utrčali u teren.

"Pomalo je neugodno kada morate da zaustavite utakmicu jer je navijač ušao u teren. To je cena koju plaćate kada ste toliko priznati u svetu fudbala. Što se tiče osećaja opasnosti, ne. Kod mene toga nije bilo", naveo je Silva.

