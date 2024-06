BIRMANČEVIĆ CITIRAO ŽIVOJINA MIŠIĆA: MOĆNA PORUKA REPREZENTATIVCA SRBIJE: " Ko nema strah, taj ide NAPRED"! (VIDEO)

foto: Kurir

Reprezentacija Srbije u utorak od 21 čas igra protiv selekcije Danske ključni meč za plasman u osminu finala Evropskog prvenstva.

Posle poraza od Engleske na startu EP i remija sa Slovenijom u drugom kolu, Orlovi moraju da pobede Dansku u poslednjem kolu ako žele u osminu finala.

Na konferenciji za medije pred meč odluke na pitanja novinara odgovarao je Veljko Birmančević, momak koji bi mogao da bude "džoker" selektora Stojkovića u okršaju sa Dancima.

Jedno od pitanja predstavnika medija odnosilo se na pritisak među igračima, a Veljko je moćno odgovorio:

- Mislim da je u fudbalu najvažnije da svaki igrač stane pred ogledalo i kaže "ti si najvažniji", kada to uradimo, tada ćemo da ostvarimo rezultat. Odgovornost uvek postoji, moraš ti da uradiš sve što imaš do sebe, ne možeš da se oslanjaš na drugog. Kada daš 100 odsto, onda će i ovaj do tebe da da. Kako je rekao Živojin Mišić, ko nema strah, taj ide napred. Bitno je da imamo strah, svesni smo odgovornosti, idemo na pobedu - rekao je Veljko Birmančević.

Poruka je jasna, očekujemo da je naši momci sprovedu u delo.

