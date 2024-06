SRCEPARAJUĆA ŽIVOTNA PRIČA HEROJA SRBIJE: Spavao u KOLIMA, sestra TEŠKO BOLOVALA, a POSEBNO je ZAHVALAN legendi Partizana!

Fudbalska reprezentacija Srbije pred poslednji meč grupne faze na Evropskom prvenstvu i dalje ima šanse da se domogne mesta među najboljih 16 timova na kontinentu. Za to je najzaslužniji Luka Jović, čiji nam je gol u nadoknadi vremena protiv Slovenije ostavio nadu da ćemo pobedom protiv Danske sebi obezbediti mesto u nokaut fazi turnira.

Jović je sačekao loptu na petercu i glavom je poslao iza leđa nemoćnog Jana Oblaka, za veliko slavlje reprezentativaca i velikog broja srpskih navijača koji su na stadionu gledali utakmicu u Minhenu. Mnogi od njih odmah su pomislili na golove koje je pre 24 postigao Savo Milošević, srpska legenda koja sa Lukom ima toliko veza da bi mnogi ostali iznenađeni.

foto: Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia

Pune 24 godine nismo imali strelca na Evropskom prvenstvu, još od kada je Savo Milošević podelio titulu za najboljeg golgetera sa čuvenim Patrikom Klajvertom. Slavni Holanđanin na tom turniru razbio je nas, a Savo sve ostale protivnike - dao je dva gola Slovencima, pa po jedan Norvežanima, Špancima i Holanđanima, u nadoknadi vremena.

Osim toga što su poslednji strelci našeg nacionalnog tima na Evropskom prvenstvu, Luka Jović i Savo Milošević imaju još mnogo poveznica. Praktično su iz istog mesta, dalji su rođaci, a ukoliko pitate Lukinog oca Milana, Savo je jedna od najvažnijih osoba u njihovim životima, jer je uz porodicu mladog fudbalera bio u izuzetno teškim trenucima.

foto: AP Daniel Karmann

U najtežim trenucima našao se Milošević porodici Jović, odnosno Lukinom ocu koji je srpskog reprezentativca od malih nogu vozio za Beograd, na treninge Crvene zvezde. Tu klupske boje nisu značile ništa - Milošević je legenda Partizana, ali je Jovićima pomogao kao da su mu najrođeniji. A zapravo i jesu rod...

Zbog toga se Milošević našao uz porodicu Jović kada je Lukinoj sestri bila neophodna operacija. Uz Dejana Stankovića i Sinišu Mihajlovića prikupio je novac potreban za skupo lečenje u Italiji, otkrio je jednom prilikom Milan Jović, otac srpskog napadača.

"Posebno sam ponosan na prelazni rok u Evropi, Jović je otišao u Real Madrid, to je dete iz mog sela, zamenio ga je Joveljić u Frankfurtu, takođe momak sa ovih prostora", rekao je pre nekoliko godina Savo Milošević. Iako nikada nije želeo da govori, Savo Milošević je svojevremeno na razne načine pomagao najveće talente iz svog zavičaja.

foto: Silas Schueller/Defodi Images / Zuma Press / Profimedia

Svima je već dobro poznata priča da su Milan i Luka Jović automobilom putovali iz Bijeljine na treninge i utakmice Crvene zvezde. Jednom je Luka imao utakmicu u subotu uveče i nedelju prepodne, pa nije bilo dovoljno vremena da se preko Drine vrate u rodno selo. Odlučili su da prespavaju na parkingu, čuvari su ih gledali ispod oka, a otac je morao da se budi tokom noći i povremeno pali automobil kako se ne bi smrzli. Bilo je još nekoliko "problematičnih" situacija...

"Desio se jednom prilikom mali incident. Bila je zima, nenormalna vejavica i meni Toma Milićević preko jednog roditelja poruči da ne dovodim Luku. Čovek zaboravi to da mi kaže, a kada me je video, Toma je bio vrlo ljut. Vikao je: ‘Da li si ti normalan, rizikuješ život svog deteta?’ Pogodilo me je što me je grdio pred svima. I što je najgore, Luka uopšte nije igrao, bio je na klupi", ispičao je Milan Jović, a za tu svađu saznao je i Partizan.

Sve je bilo spremno, crno-beli su želeli da Jović prespava u Zemunelu i da odmah ujutru bude registrovan za Partizan. Počela je borba dva najveća srpska kluba za najtalentovanijeg napadača u svom uzrastu, a Zvezda je optužila Sava Miloševića da joj "krade decu". Legendarni napadač pravdao se i tvrdio da nema nikakve veze sa tim pregovorima, a na sastanku sve tri strane to je potvrdila i porodica Jović. Na kraju je Luka, sa suzama u očima, odlučio da ostane fudbaler Crvene zvezde.

foto: Beta

Jedan od najboljih mečeva naše reprezentacije na velikim takmičenjima u istoriji fudbala dogodio se 13. juna 2000. godine. Grad Šarloa u Belgiji, 18.500 navijača, Slovenci na drugoj strani terena. Već u 23. minutu gol Zlatka Zahoviča, pa u 36. minutu ulazak Dragana Stojkovića Piksija umesto Dejana Stankovića. Zatim u 52. minutu i ulazak Sava Miloševića umesto Darka Kovačevića. A onda šokovi - gol Mirana Pavlina u istom minutu, pa drugi pogodak Zahoviča pet minuta kasnije i na kraju isključenje Siniše Mihajlovića u 60. minutu. Sve je mirisalo na katastrofu.

Reprezentacija Jugoslavije imala je tri gola zaostatka, igrača manje i potpuni haos u svojim redovima jer su već napravljenje dve ofanzivne izmene. Trebalo je krenuti u napad, ali... Kako? Ispostavilo se da je tačan odgovor bio preko tandema Ljubinko Drulović - Savo Milošević. Za manje od sedam minuta ovaj tandem je stvorio jednu od najlepših priča reprezentacije.

Prvo je Savo Milošević iskoristio požrtvovanost Miroslava Đukića i loptu iz peterca spakovao u prazan gol, zatim je Drulović odlično ispratio akciju Predraga Mijatovića, a na kraju su njih dvojica kombinovali za treći pogodak. Ljubinko je probio odbranu i ubacio loptu pred gol, a Savo je zakucao u mrežu za konačnih 3:0 i najavu prolaska grupne faze. Kasnije smo pobedili Norvešku 1:0 (golom Miloševića) i pokradeni smo protiv Španije poraz 4:3), da bismo u nokaut fazi turnira doživeli bolan poraz od Holandije (6:1), jednog od domaćin turnira.

foto: Nemanja Nikolić

Iako ćete na internetu često naići na podatak da su Savo Milošević i Luka Jović iz Bijeljine, to zapravo nije u potpunosti tačno. Reč je o selima u okolini Bijeljine, mestima koja se naslanjaju na reku Drinu - "kičmu srpskog naroda" - i spuštaju se dole ka Šepku, graničnom prelazu u blizini Loznice i Banje Koviljače.

Iz Bijeljine ćete prvo naići na Janju, rodno mesto Miloševića, a zatim i na Batar, odakle su Jovići. Tu negde je recimo i polovina puta između Bijeljine i Loznice. Svojevremeno je Savo Milošević ispričao da nije ni čudo što Luku Jovića zna od malih nogu kada su im rodne kuće tek kilometar udaljene jedna od druge, a sa Milanom je svojevremeno i igrao fudbal.

I tako se desilo da od svih mesta na svetu na kojima žive Srbi, a ima nas verovatno od Ankoridža do Vladivostoka, baš dva sela u Semberiji poklone reprezentaciji poslednje strelce na Evropskim prvenstvima. Ne možemo da tražimo previše od Luke Jovića, ali bio bi scenario kao na filmu da u narednim mečevima na turniru u Nemačkoj izjednači Miloševićev učinak iz 2000. godine i postigne još četiri pogotka u dresu Srbije. A za naredno Evropsko prvenstvo, zna se, nek se pripremi Dejan Joveljić, još jedan komšija...

Kurir sport / Mondo

