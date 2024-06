"STVARNO MOMCI GINU, OPTIMISTA SAM, PUNA PODRŠKA..." Moćna poruka - bivši reprezentativac Srbije VERUJE U POBEDU protiv Danske!

Izabranicima Dragana Stojkovića Piksija potrebna je pobeda protiv Danske u poslednjem kolu grupne faze Evropskog prvenstva kako bi obezbedili plasman u osminu finala!

Utakmica je na programu u utorak od 21 sat, a našim fudbalerima podrška stiže sa svih strana.

Optimizam i dalje postoji, mnogi veruju da će Orlovi pobediti Dance u odlučujućem meču a jedan od njih je čuveni srpski fudbaler, Zoran Tošić.

Danci su uvek opasni...

- Danska je uvek mali stepenik ispod najjačih evropskih reprezentacija. Eto, sad su se nosili sa Englezima, prethodno egal sa Francuzima. Poseduju iskustvo, igrače iz Premijer lige. Da li su tad bili jači? Ne mogu da procenim, to su nijanse. S druge strane, mi jesmo. Imali smo fenomenalne igrače i u tom periodu, ali nismo uspeli da se plasiramo na veliko takmičenje sve dok ta mlađa generacija nije nadošla. Te 2018. kad su u potpunosti sazreli Tadić, Mitrović, ja sam te kvalifikacije imao malo drugačiju ulogu. Sve vreme sam bio član, pred Svetsko prvenstvo bez ikakvog razloga i poziva nisam dobio priliku da igram i u Rusiji!? Da je Muslin ostao selektor verovatno bih igrao, od momenta povratka u Partizan bio na još dva okupljanja. Sa 30 godina i 76 utakmica - kraj!? Ova generacija ima fantastične igrače, vezali su treće veliko takmičenje, imamo razloga da verujemo i imamo poverenja u njih.

foto: Starsport©

Osvrnuo se popularni "Bambi" na utakmice sa Slovenijom i Engleskom.

- Protiv Engleske delovali smo dosta dobro, ali to je ta naša boljka. Protiv, na papiru jače reprezentacije, nesvesno se to desi - bio sam član 10 godina, kao da bolje delujemo. Tačno znam šta je kad igraš protiv, na primer, Francuske. Nekako si koncentrisaniji, kažeš sebi, "to je to, sad moram svaki put da se vratim u odbranu, istrčim, zatvorim drugu stativu". Odgovornost je mnogo veća. Nesvesno daš 10, 20 odsto više nego na drugim utakmicama. Onda dođe Slovenija gde je evidentno da si jači i moraš da vodiš igru. E, tad izazoveš verovatno kod njih dopunskih 20 posto i ta razlika se ne vidi na terenu.

foto: Silas Schueller/Defodi Images / Zuma Press / Profimedia

Veruje Tošić u naše napadače, za Mitrovića i Vlahovića ima samo reči hvale...

- Uveren sam da će se to dogoditi! Fantastični su, Vlahović puno radi za ekipu, trči, vraća se u odbranu. Mitar se bori, skače, udara, imao je šanse protiv Slovenije, na žalost nije ušla. Igra nam se puno svela na Mitra, mnogo se očekuje od njega, fudbal je dostupan svima, svi analiziraju. Znaju da idemo na njega, lopta na bok, centaršut, pa ga svi čuvaju, čak i trojica! Nije lako. Optimista sam, puna podrška.

Posebno je pohvalio poslednju liniju Orlova...

- "Stvarno momci "ginu". Strahinja, Bleki, Veljković. Deo tima za koji smo mislili da je malo slabiji, stvarno je dobro obavio posao. Stvaramo šanse, to je najbitnije - istakao je Tošić.

Kurir sport

Bonus video:

00:29 Četiri sata pred otvranje EURO navijači ispred Alijanc Arene