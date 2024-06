SRCE, PROBLEMI SA ZDRAVLJEM ILI NEŠTO TREĆE? Kako je Pavloviću propao TRANSFER KARIJERE: Sada je KOLABIRAO na terenu, a tada...

Strahinja Pavlović definitivno je jedan od omiljenih fudbalera reprezentacije Srbije, bar iz ugla navijača. Momak koji daje srce za dres, grb i nacionalni tim igrao je protiv Slovenije i pored toga što je kolabirao na poluvremenu, a fotografije na kojima se vidi kako on gine za Srbiju oduševile su sve u našoj zemlji.

Pavlović je karijeru počeo u Partizanu i upravo tada je imao priliku da ostvari transfer karijere, još sa 18 godina. Da li se sećate kako je ovom momku propao transfer u Lacio koji je bio veoma zainteresovan za Pavlovića?

Bio je u pitanju letnji prelazni rok 2019. godine i Partizan je igrao protiv Moldea plej-of za Ligu Evrope, a Pavlović je bio pred transferom u Lacio. Jedan lekarski pregled je prošao, ali su čelnici rimskog kluba zatražili i drugi posle kog su nastali problemi. Italijanski mediji tvrdili su da je Strahinja Pavlović pao na drugom lekarskom i to zbog problema sa srcem, dok je generalni direktor Partizana Miloš Vazura istakao kako je po sredi bio problem sa dinamikom isplate.

- To je neistina jer su svi Pavlovićevi rezultati na testiranjima bili dobri, a za to imamo i pismenu potvrdu. Dakle, do prekida pregovora sa Lacijom oko Pavlovićevog transfera nije došlo zbog bilo kakvih loših rezultata na pregledima. Došlo je do razmimoilaženja oko dinamike isplate, a nismo uspeli ni da utanačimo finansijske uslove koji bi zadovoljili igrača. Što se ovog prelaznog roka sve je završeno vezano za priču oko Lacija, a Rimljani su najavili da će se ponovo javiti u zimskom prelaznom roku - govorio je tada Vazura.

Bilo kako bilo, transfer je propao, a Pavlović je u narednom prelaznom roku prešao u Monako.

- Što se tiče Lacija, bilo mi je nezgodno u periodu posle tog propalog transfera, međutim, dogodilo se nešto još bolje. Nije mi žao što nisam potpisao za Lacio, pošto sam prelaskom u Monako doneo Partizanu više novca, a i jače uslove za sebe - otkrio je jednom prilikom Pavlović.

Sada je Strahinja Pavlović deo ekipe Salcburga, a u utorak od 21 čas imaće priliku da sa saigračima iz reprezentacije protiv Danske obezbedi plasman u osminu finala Evropskog šampionata.

