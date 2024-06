VARGA SE NE SEĆA POVREDE! Oglasio se agent nesrećnog Mađada nakon HOROR SUDARA! Čeka ga hitna operacija!

Barnabaš Varga, nesrećni fudbaler Mađarske, koji je doživeo tešku povredu na utakmici protiv Škotske, biće operisan u Nemačkoj.

Varga je završio na zemlji nakon sudara sa golmanom Škotske i od prvog trenutka situacija je izgledala prilično loše.

Nakon dužeg ukazivanja pomoći, fudbaler je iznesen sa terena, a ubrzo su se pojavile informacije o teškim povredama.

Dan nakon utakmice oglasio se Vargin agent, Peter Paunoh.

- Na osnovu obavljenih pregleda, operacija je planirana za danas, što je pozitivno. Incidenta se posebno ne seća - rekao je Paunoh.

foto: Profimedia

O povredi je govorio i Gergelj Panič, doktor reprezentacije Mađarske.

- Barni je tokom sudara doživeo potres mozga i izgubio je svest. Dok je stigao do Hitne pomoći, on se već osvestio, nakon čega je odvezen na kliniku u Štutgartu, gde je, posle pregleda, sastavljen terapijski plan po kome će biti operisan. Naš napadač je zadobio višestruke prelome lobanje lica, polomljeno mu je nekoliko manjih i većih kostiju, a neke su čak i iščašene. Posle operacije biće zadržani dva dana, a ako sve prođe u redu, biće pušteni u sredu. Slučaj mogu da uporedim sa povredom Džulijana Koha, i on je morao da bude operisan.

Dobio je pitanje i o brzini reakcije lekara u važnim prvim trenucima nakon sudara.

- Što se tiče nemačkog protokola i prve pomoći, ne želim da komentarišem, pošto ga ne poznajem detalno i nisam odgovoran za to. Međutim, mogu reći da sam imao priliku da posetim Barnu u bolnici i video sam da je on u stručnim rukama i da dobija veliku pažnju.

