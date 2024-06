SRBI ŽELE DA NAM UĐU U GLAVU! Selektor Danske najavio "TUČU" u utakmici odluke protiv Orlova: Baš žele da RAZBIJAJU!

Selektor reprezentacije Danske, Kasper Hjulmand, govorio je o utakmici protiv Srbije.

Meč Orlova protiv Danaca biće odigran u utorak uveče u okviru trećeg kola grupe C, a oba tima žele pobedu i plasman u osminu finala takmičenja u Nemačkoj.

- Znamo da je ključno da ne upadnemo u njihovu igru. Oni žele da nam uđu u glavu, tako da smo dobro pripremljeni za to, a moramo da budemo ledeni - rekao je Hjulmand.

Danska bi sa bodom protiv Srbije mogla da ima dobre šanse za prolazak grupe, što znači da je, barem u teoriji, ekipi Dragana Stojkovića potrebnija pobeda.

- Biće to izuzetno teška utakmica, izuzetno teška fizička utakmica. Oni su možda i fizički najzahtevniji tim u ovom kolu. Znamo da žele da iskoriste svoju visinu i fizičku snagu, tako da će to biti težak fizički meč. Baš žele da razbijaju - poručio je selektor Danske.

Uz njega je o utakmici govorio i Tomas Dilejni, iskusni fudbaler veznog reda.

- Sto odsto sam siguran da će to biti utakmica u kojoj možete da osetite da je mnogo toga u igri i gde je važno da ne idete putem gde možete da pokvarite meč. Moramo da se pobrinemo da to ne postane meč u kome se sve vrti oko duela. To ne donosi ništa dobro našoj igri.

Dobio je pitanje o prethonom okršaju dve reprezentacija. Danska je 2022. godine u prijateljskom susretu pobedila rezultatom 3:0.

- Srbi su, zapravo, bili znatno bolji od onoga što pokazuje rezultat - smatra Dilejni.

