TREBA NAM 50.000 DOLARA ZA PIKSIJA! Kako je Dragan Kapičić promenio ISTORIJU Zvezde? "Ja mokar sav, trčao sam u više od 10 banaka"

Dragan Stojković Piksi je jedan od najboljih fudbalera sa ovih prostora, peta Zvezdina zvezda, selektor reprezentacije Srbije koja u utorak od 21 čas igra protiv Danske meč odluke u grupnoj fazi Eura, a malo je poznata priča da su sitnice nedostajale da transfer Piksija iz niškog Radničkog u Zvezdu na početku karijere ne bude ostvaren.

Da FK Crvena zvezda u pomoć nije pritekao bivši predsednik košarkaške sekcije crveno-belih, Dragan Kapičić, koji je ovog ponedeljka preminuo u 76. godini života, Piksi možda nikada ne bi zaigrao na Marakani.

To je Kapičić otkrio jednom prilikom kada je podelio ovu više nego zanimljivu anegdotu.

- Zove me Cvele (Vladimir Cvetković), kaže "majstore, spašavaj". Šta je bilo, rekoh, Cvele? "Treba nam 50.000 dolara za Piksija". Kakvog Piksija, šta se dešava? "Imamo još pola sata do kraja prelaznog roka, neće otac da potpiše, fale nam neke pare, daj spašavaj". I kako ću ja, emotivno vezan, fudbal je fudbal, ali znam Džaju, Šakić je bio predsednik i Cveleta normalno, ja se rastrčim po bankama, nosim kovertu, ono je bilo sve u dinarima, sve stogovi unutra... Nosim da mi ne ispadne koji.

- Zameram im što mi nisu obezbedili auto, ako im već pozajmljujem pare. Odem, trčim i stignem 10 minuta pre završetka. Navijači stoje ispred, čekaju da vide da li će Piksi da potpiše, a on tada već velika zvezda.

- Odem ja kod njih, oni "jao brate, svaka ti čast, spasio si nas", a ja mokar sav, trčao sam u više od 10 banaka i donesem, oni hvala ti, daju mi priznanicu da će mi vratiti pare. Ali bilo je kritično, ja sam trčao do stadiona, treba da stigneš, treba da podigneš pare, pa koja banka ima, koja nema pare i oni to završe. Meni je to jako drago, jer je Piksi postao to što jeste. Ali bila je pat pozicija tada - rekao je Dragan Kapičić, čiji je trk od banke do Marakane na kraju i promenio istoriju Zvezde.

