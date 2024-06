KASPER HJULMAND NAJAVIO TOTALNU OFANZIVU DANSKE "Koristićemo SVE prilike da napadnemo, hoćemo da slavimo posle meča!

Fudbaleri Danske pripremaju se za duel sa Srbijom u okviru 3.kola grupe C koji će biti odlučujući za obe selekcije, jer donosi prolaz u osminu finala Evropskog prvenstva u Nemačkoj.

"Orlovi" i "vikinzi" sastaće se u utorak od 21.00 na "Alianz Areni", a situacije je takva da u ovom trenutku Skandinavci imaju dva boda, dok izbranici Dragana Stojkovića imaju samo jedan pa je jasno da nam za prolaz treba pobeda.

Pred duel sa našim momcima, konferenciju za medije održao je i selektor Danske Kasper Hjulmand koji je hvalio našu ekipu, ali i istakao da će njegov tim jurišati na pobedu.

- Mislim da znam kako će Srbija igrati, mislim da je način na koji igraju fudbal očit. Duže vreme je tako, imaju odličnog selektora. Imali su transparentan stil igre duže vreme, kontrolišu loptu, snažni su. Kada su dobri, stvarno su dobri. Tako da znamo tačno kakav nam je rival i kakav pritisak ćemo imati - rekao je selektor Danske i dodao:

- Mi smo se pripremali za ovaj meč kao i za svaki drugi, želimo da na kraju utakmice pevamo i slavimo, to je ono što želimo. Znamo da će nam nerešen rezultat biti nedovoljan za dalje, a mi ćemo igrati meč sa željom da dobijemo. Koristićemo sve prilike da napadnemo. Želimo da dajemo gol i, iako će biti jako teško, znamo da je to moguće. Mi igramo da bismo pobedili. Naš mentalni sklop je takav da će nerešen rezultat biti nedovoljan. Ne raspravljamo o tome, gledamo samo kako ćemo mi igrati. Moramo da pokažemo naš identitet. Biće izjednačena utakmica i pokušaćemo da damo što više golova - istakao je stručnjak na klupi zemlje sa poluostrva Jiland.

Po njegovim rečima upoznao je svoje igrače sa svim mogućim scenarijima.

- Ne mogu to da vam kažem, sve zavisi od toga kako ćemo pristupiti utakmici. Bitan je samo naš stil igre. Znamo šta sve može da se dogodi do kraja, psolednjih 10-15 minuta će biti jako bitno. Nije slučajnost da je jako puno golova palo u finišu mečeva koji su se igrali na EP. Spremni smo za mnoge scenarije, nije jednostavno i nije lako odgovoriti na to šta je najbolje. Svi su spremni i željni da igraju, mislim da smo u jako dobroj poziciji - jasan je Hjulmand.

