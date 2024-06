KAKVE REČI FUDBALERA DANSKE O TADIĆU: Bio mi je STARIJI BRAT! MNOGO ga cenim!

Sve oči domaće javnosti u utorak uveče biće uprte u Minhen gde će na "Alijanc Areni" fudbalska reprezentacija Srbije protiv Danske pokušati da stigne do prolaska u osminu finala Evropskog šampionata.

Dragan Stojković Piksi i Strahinja Pavlović su se obratili pred meč, a isto su uradili i selektor Danske Kasper Hjumland i fudbalerPjer Emil Hojberg.

Vezni fudbaler reprezentacije Danske Pjer Emil Hojberg je upitan o Dušanu Tadiću, a poštovanje koje je pokazao za kapitena Srbije je neverovatno.

foto: Nemanja Nikolić

- Dušan i ja smo proveli jako puno vremena zajedno, gledao sam ga kao starijeg brata. On je bio moj učitelj, brinuo se o meni. Ne samo na terenu već i van njega. Sećam se da, pre nego što je otišao u Ajaks, razgovarao sam sa ljudima koji su igrali tamo i govorio sam o kakvom se igraču radi i kakav mentalni sklop ima. Bio je neverovatan tamo i postao je jedan od najboljih igrača. On je fudbaler koji voli da daje asistencije i to je nešto na šta moramo da pripazimo - rekao je Hojberg.

Kurir sport

BONUS VIDEO:

00:26 Piksi grli Samardžića na treningu