KO JE ALBANKA KOJA PROVOCIRA SA TRIBINA! Prozivala FUDBALERE da su LOŠI u krevetu, juri Ronalda, a ceo stadion je ODLEPIO za njom!

Lepa bivša misica Erjona Sulejmani napravila je haos na mrežama kada je pre nekoliko dana navijala za Albaniju, zbog čega je dobila i titulu "naj**ksepilnijeg fana" na EURO 2024.

Tada nema ko nije gledao u zanosnu Albanku, koja je odlučila da ponovi scenario, te se sa sinom zaputila put arene kako bi ispratila meč sa Španijom.

Ona je već okačila i fotografiju na kojoj pozira sa albanskom zastavom dok nosi keče na glavi, dok je pre nekoliko dana pokazivala dvoglavog orla sa naslednikom.

Inače, Sulejmani je redovna na fudbalskim takmičenjima s obzirom da joj je bivši suprug nekadašnji švajcarski fudbaler Blerim Džemaili. Oni su godinama punili naslovne strane svojim turbulentnim razvodom.

Svojevremeno najlepša žena Albanije nije mogla da drži jezik za zubima - mada će ona reći da je to uradila jer nije volela Blerima - pa je u jednom italijanskom rijaliti programu ispričala da je nekadašnji fudbaler Torina, Parme, Napolija, Bolonje i drugih klubova užasan u krevetu. To joj se nekoliko godina kasnije vratilo kao bumerang, jer je otkrila da je često bila žrtva prevare i da su njeni izabranici spavali kraj drugih žena!

"Fudbaleri svakako nisu nešto u krevetu. Nisu veliki ljubavnici. Se*s pre utakmice? Sve to oni sami odrade", rekla je svojevremeno Erjona i to je bila samo jedna od njenih kontroverznih izjava. "Ne znam zašto je homose*sualnost i dalje problem u današnje vreme. Mislim na fudbal i opšte. U fudbalu ima mnogo homose*sualaca", pričala je Sulejmani.

Blerim Džemaili nije želeo da toleriše takvo ponašanje u javnosti svoje supruge, nekada najlepše žene u Albaniji. Podneo je zahtev za razvod braka i uskoro se razveo od Erjone, koja je dobila starateljstvo nad njihovim sinom. Džemaili je smatrao da ona nije dobra majka i da ne treba da vaspitava njihovo dete, a Sulejmani se nije skrasila nakon rastanka - išla je iz afere u aferu i tako sebe dovodila u probleme.

"Nikada nisam varala! I nikad neću jer želim da imam čistu savest kad se pogledam u ogledalo", počela je ona i nastavila: "Jesu li me varali? Saznala sam da imam rogove veće od jelena! Ja lično nikad ne bih oprostila prevaru. Zato sam slobodna." Nije poznato na koga je Albanka mislila kada je pričala o partnerima koji su izigrali njeno poverenje - da li je reč o Blerimu Džemailiju ili o nekom drugom muškarcu.

Inače, Blerim Džemaili je bio reprezentativac Švajcarske čak 69 puta i sa nacionalnim timom išao je na tri Svetska prvenstva. Rođen je u selu Bogovinje nedaleko od Tetova, a njegovi roditelji su se preselili u Švajcarsku kada je imao četiri godine. Tamo je počeo da trenira fudbal, pa nije bilo dileme oko reprezentacije, ali je sačuvao čvrste veze sa Albancima na Balkanu. Između ostalog, tako je upoznao Erjonu, sa kojom je godinama bio u ljubavi, pre nego što je odlučila da ga više ne voli!

Svojevremeno je i sama Erjona pričala o razvodu od Blerima Džemailija. "Upoznala sam supruga u vreme kada sam postala Mis Albanije. Kada mi je rekao da je fudbaler pomislila sam 'Ne želim vezu sa tobom'. Danas, kada sam slobodna shvatam koliko je težak život žene fudbalera. Zanemariš svoj život kako bi mogao pratiti nečiji. Stalno menjaš države, gradove, stalno poslove. On je otac moje dece i poštujem ga. Želim mu da postigne ono što želi, ali ne volim ga više", istakla je nekadašnja Mis Albanije.

Nedugo nakon što je razvod okončan, vatrena Albanka je počela da dominira na društvenim mrežama kačenjem provokativnih fotografija, a u međuvremenu je priznala da Ronaldov poziv ne bi odbila.

"Za mene je on najatraktivniji fudbaler sveta. Ako bi kojim slučajem dobila poziv od njega, ne bih mogla da odolim", priznala je Erjona čime je pogazila sopstvene reči da se ne bi petljala sa zauzetima. Poznato je da je Ronaldo u dugoj i ozbiljnoj vezi sa Georginom, no čini se da Sulejmani to ne smeta

Kurir sport / Mondo

BONUS VIDEO:

00:09 Srpski navijači napravili show u centru Minhena