KAPITEN HRVATSKE ZAPLAKAO PRED KAMERAMA! Modrić potpuno SLOMLJEN: Pitali ga o OPROŠTAJU od reprezentacije, evo šta je odgovorio!

Reprezentacija Hrvatske doživela je veliki šok u utakmici poslednjeg trećeg kola grupne faze na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj.

Hrvati su odigrali nerešeno sa Italijanima 1:1 i tako najverovatnije ostali bez plasmana u osminu finala.

Imali su Vatreni sve u svojim rukama. Vodili su od 55. minuta golom Luke Modrića, međutim, u 98. minutu Zakanji je fenomenalnim udarcem šokirao naše komšije.

Utučeni kapiten Hrvatske Luka Modrić nije mogao da iskotroliše emocije posle meča. Stao je pred kamere i pustio suze, bio je potpuno slomljen.

"Ne znam šta da kažem... Fudbal je nekad okrutan, to se pokazalo opet. Nismo zaslužili ovaj gol, ne znam gde je sudija našao osam minuta da produži. Nismo zaslužili da primimo gol. Fudbal je okrutan, to se pokazalo na nama", rekao je za HRT uplakani as Reala.

Kurir sport/J.M.

